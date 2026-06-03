HONOR, giriş seviyede konumlanan yeni telefonu X7e’yi tanıttı. İşte fiyatı ve özellikleri.

Türkiye’de de faaliyet gösteren HONOR, dünyada akıllı telefonlar konusunda en çok ilgi gören markalardan biri konumunda. Şimdi ise de şirket, uygun fiyatlı giriş seviye telefonlarına bir yenisini daha ekledi. X7e ismi verilen cihaz, gerçekleştirilen bir lansman ile resmen tanıtıldı.

HONOR X7e modeli, büyük batarya başta olmak üzere uygun fiyata gelişmiş özellikler arayanlara yönelik bir telefon olarak geliyor. Cihazın arkasında sol üste yerleştirilen pil şeklinde kamera kurulumu, önünde ise delikli ekran tasarımı var.

HONOR X7e teknik özellikleri

Ekran İşlemci RAM Depolama Arka kamera Ön kamera Batarya İşletim sistemi

7.500 mAh batarya, 120 Hz ekran, 50 MP kamera gibi özelliklere sahip olan HONOR X7e modeli, turuncu ve siyah renk seçenekleriyle sunulacak. 6/256 GB ile sunulacak cihazın fiyatı ise 225 dolar olarak açıklandı.