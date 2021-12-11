Bir arama motoruna internet sitesi nasıl kurulur diye soruyorsunuz ve karşınıza çıkan ilk cevap bir hosting hizmeti almanız gerektiği oluyor. İyi de hosting nedir? Hosting, internet sitesini var eden önemli bir hizmettir. Eğer kendi sunucunuzu alacak durumda değilseniz mutlaka hosting hizmeti almalısınız.

İnternet sitesi kurmanın birkaç temel adımı vardır. Alan adı alırsınız, site içeriğini paylaşacak bir sunucuya yüklersiniz ve gerekli tasarımları yaparsınız. Sunucu adımı son derece önemlidir çünkü internet sitesi üzerinden ziyaretçilerinizin göreceği verilerin bir yerde saklanması ve her an yayınlanabilir durumda olması gerekir. İşte tam da bu noktada ücretli ve ücretsiz şekilde alabileceğiniz hosting hizmeti devreye giriyor.

Hosting, internet sitesi sahiplerine bir sunucu verir. Site sahibi içeriğini bu sunucuya yükler ve bu sayede internet sitesini ziyaret eden kullanıcıların her zaman bu içeriğe ulaşabildiğinden emin olur. Elbette, ödediğiniz ücrete göre hosting sağlayıcınız size çok daha farklı hizmetler de sunabilir. Gelin hosting nedir biraz daha yakından bakalım ve bu hizmeti alırken dikkat etmeniz gerekenleri görelim.

Hosting nedir?

Barındırma hizmeti olarak dilimize çevrilen hosting; bir internet sitesindeki içeriklerin sitenin ziyaretçileri tarafından erişilebilir bir bilgisayarda yani sunucuda tutulmasıdır. Yani bir internet sitesini açtığınız zaman gördüğünüz her şey, 7 / 24 açık ve internete bağlı bir bilgisayardan gelerek karşınıza çıkar.

Şöyle düşünelim; elinizde bazı görseller, yazılar ve videolar var. Bunları USB belleğinizde saklıyorsunuz ve erişmek istediğiniz zaman bu belleği bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. Hosting hizmetinde durum şöyle; site sahibi içeriklerini sunucuya yüklüyor, ziyaretçi siteyi açtığı zaman tıpkı bilgisayara bellek bağlamış gibi sunucudaki içeriğe ulaşıyor. Yani sunucu, internet üzerinden ulaşılabilir bir depolama alanı sağlıyor.

Hayal bile edemeyeceğimiz kadar büyük veriye sahip olan internet sitelerinin kendilerine ait sunucuları vardır. Ancak daha küçük internet siteleri ya da bloglar için bu tür bir sunucu satın almak pek de mantıklı olmadığı için hosting hizmetleri vardır. Hosting sağlayıcı, ücretli ve ücretsiz paketler üzerinden internet sitesi sahiplerine gerekli bu alanı sağlar.

Hosting ne işe yarar?

Hosting hizmetini bugün artık aşina olduğumuz bulut depolama hizmetlerine benzetmek mümkün. Örneğin 10 GB alan sunan bir hosting hizmeti satın aldınız ve benimsitem.com ile yayına başladınız. benimsitem.com adresine giren tüm ziyaretçileriniz sizin bu 10 GB’lık alana yüklediğiniz içerikleri görürler.

Hosting yalnızca depolama alanı sunmaz. Değişik hosting paketleri internet siteniz üzerinden e-posta adresi alınmasını sağlar, trafik akışınızı düzenler, tasarım yardımı verir, SEO desteği sunar. Elbette, tüm bunlar hangi hosting sağlayıcıyla çalıştığınıza ve ödediğiniz hizmet bedeline göre değişiklik gösterecektir.

Hosting türleri nelerdir?

Paylaşımlı hosting

VPS sanal sunucu

WordPress hosting

Kiralık sunucu

Paylaşımlı hosting

Hosting hizmet sağlayıcısının tek bir sunucu üzerinden birden çok internet sitesine hosting hizmeti verdiği türdür. Sağlayıcının sunucu kapasitesine göre hosting hizmeti alan internet siteleri belirli bir bant genişliğiyle ve belirli ziyaretçi sayısıyla sınırlandırılırlar.

VPS sanal sunucu

Özel sanal sunucu ya da VPS sanal sunucu olarak adlandırılan hosting hizmetinde yine tek bir sunucu vardır ancak paylaşımlıdan farklı olarak bu sunucu sanal makinelere bölünmüştür. Yani hosting hizmeti alan birden çok internet sitesi olsa da her birinin kendine özel ve kontrol sahibi olduğu bir alanı vardır.

WordPress hosting

WordPress yalnızca bir blog oluşturma platformu değil, aynı zaman bir hosting hizmet sağlayıcısıdır. Bugün dünyanın en çok kullanılan içerik yönetim sistemi olan WordPress, güncelleme ve güvenlik odaklı olduğu için özellikle yeni başlayanlara önerilen bir sağlayıcıdır.

Kiralık sunucu

Dedike sunucu olarak da adlandırılan kiralık sunucu hosting hizmetinde, internet sitesine özel bir sunucu kiralanır. Yani sunucu yine başkasınınır ancak tüm kullanım hakları hizmet alan internet sitesine aittir. Ziyaretçi trafiği ve indirme akışı yoğun olan internet siteleri tarafından sıkça kullanılan bir hosting hizmetidir.

Hosting sağlayıcıdan alabileceğiniz diğer hizmetler:

Hosting hizmet sağlayıcınızdan alan adı alabilirsiniz.

Alan adınıza bağlı e-posta verme hizmeti alabilirsiniz.

SSL sertifikası alabilirsiniz.

SEO desteği alabilirsiniz.

Güvenlik hizmeti alabilirsiniz.

İçerik Teslim Ağı hizmeti alabilirsiniz.

Tüm bu hizmetler, hosting hizmet sağlayıcınıza ve ödediğiniz ücrete göre değişiklik gösterebilir. Önemli olan kendi ihtiyaçlarını belirlemeniz ve buna en uygun sağlayıcıyla en karlı anlaşmayı yapmanızdır.

Hosting hizmeti alırken dikkat etmeniz gerekenler:

İçerikleriniz için yeterli alan olduğundan emin olun.

E-posta hizmetinin ihtiyaçlarınızı karşıladığından emin olun.

Kontrol panelinin kullanışlı olduğundan emin olun.

Aylık trafik sınırının ziyaretçilerinizi engellemeyeceğinden emin olun.

Veri tabanı sınırına dikkat edin

Sağlayıcınızın erişilebilirlik garantisi sunduğundan emin olun.

Teknik desteğin ulaşılabilir olduğundan emin olun.

Piyasa fiyatının altında hizmet sunan sağlayıcılara kanmayın.

İlk anlaşma sırasında dikkat etmediğiniz bu durumlar ileride sorun yaratabilir. Alan adınızı taşımak istediğinizde ya da aylık trafik sınırı aşıldığında ekstra ücret ödemek zorunda kalabilirsiniz. Daha da kötüsü yeterli teknik destek yoksa tüm emeğiniz çöp olabilir.

Kendi siteniz ile internette var olmak için mutlaka sahip olmanız gereken hosting nedir, ne işe yarar gibi merak edilen soruları yanıtladık ve dikkat etmeniz gereken noktalardan bahsettik. Eğer varsa almış olduğunuz hosting hizmeti hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.