Zirveyi Yenileyen Bitcoin, 41 Bin Dolar Sınırını da Aştı

Bitcoin, hızlı bir şekilde yükselmeye devam ederek tarihte ilk kez 41 bin dolar sınırını aştı. 2 gün içerisinde %10 değer kazanan kripto para birimi, kripto altın olma yolunda hızla ilerlemeye devam ediyor.

Bitcoin, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Yükselip tekrardan 37 bin dolara düşen kripto para, hızlı bir şekilde toparlayarak tarihte ilk kez 41 bin dolar barajını aştı.

Son 3 ayda yaklaşık olarak %30 değer kazanan Bitcoin, bulunduğu kripto para piyasasının değerini de artırmaya devam ediyor. Bitcoin’de yaşanılan bu yükseliş, çoğu stratejist tarafından kalıcı olarak görülüyor ve önümüzdeki günlerde kripto para değerinin daha da artması bekleniyor.

Piyasa analistlerine göre Bitcoin, yükselmeye devam edecek

Geçtiğimiz günlerde Bitcoin, Ethereum ve Tether değerlerinin gittikçe yükseldiğini, bu sayede kripto para piyasa değerinin tarihte ilk kez 1 trilyon doları aştığını sizlerle paylaşmıştık. Bitcoin, hızını hiç kesmeden yükselmeye ve yatırımcılarını mutlu etmeye devam ediyor.

41 bin doları aşmasının hemen öncesinde Bitcoin’de düşüş yaşanmaya başlamış, kripto paranın değeri 37 bin doları görmüştü. Bitcoin, şaşırtıcı bir şekilde gücünü tekrar toparladı ve 41 bin 220 dolar seviyesine ulaşmayı başardı. Bitcoin’in bu yükselişi çoğu kişi tarafından geçici olarak görülüyordu, ancak yapılan son analizlerden sonra birçok stratejist, Bitcoin’in 146 bin dolara ulaşmasının çok da imkansız olmadığını düşünmeye başladı.

ABD’nin önemli yatırım şirketlerin Oanda’nın kıdemli piyasa analisti Edward Moya, konuyla ilgili şu sözleri dile getirdi; “Yatırımcılar, gittikçe daha da hızlanan Bitcoin trenine atlamaya devam ediyor. Yatırımcıları Bitcoin’e teşvik eden faktör, yakın zamanda ortadan kalkmayacak. COVID-19 nedeniyle yükselen enflasyonlar, hükümetlerin ve merkez bankalarının teşvik paketleri, Bitcoin’in yoluna hızlı bir şekilde devam edeceğini gösteriyor.”