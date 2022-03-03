HTC Duyurdu: Metaverse Odaklı Akıllı Telefon Geliyor

Teknoloji şirketi HTC'nin metaverse odaklı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı açıklandı. Detaylarına değinilmeyen telefon, önümüzdeki ay gerçekleştirilecek lansmanda tüketicilerle buluşturulacak.

Bir dönemler akıllı telefon sektörünün en önemli isimlerinden olsa da yıllar içerisinde trendleri yakalamayan ve sektörden uzaklaşan HTC, dikkat çeken bir çıkış yaptı. Şirketin Asya ve Pasifik bölgelerinden sorumlu olan ismi Charles Huang, şirketin önümüzdeki ay düzenleyeceği bir etkinlikte metaverse odaklı bir akıllı telefon duyuracağını söyledi. Huang, telefonun detaylarına değinmedi.

HTC yetkilisinin açıklamasıyla iddia kazanı da kaynamaya başladı. Bazı kaynaklara göre metaverse odaklı telefon, üst düzey özelliklere sahip olacak. Ancak buradaki "üst düzey"likten kast edilen tam olarak belli değil. Şirket, uzun zamandır bütçe dostu telefonlar üretiyor. Metaverse telefonu, bir amiral gemisi olabileceği gibi HTC'nin son dönemlerde piyasaya sürdüğü en güçlü modellerden bir tanesi olarak da kayıtlara geçebilir. Bunu nisan ayında gerçekleştirilecek lansmanda göreceğiz.

Metaverse odaklı telefon neler sunabilir?

Hayatımızı olağanüstü bir hızla giren metaverse teknolojisi için hazırlanan bir akıllı telefon, artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları için özel optimizasyonlara sahip olacaktır. Metaverse teknolojisinin temelini düşündüğümüzde bu duruma kesin gözüyle bakabiliriz. HTC belki de bu akıllı telefonu bir ekipmanla birlikte piyasaya sürer. Bu konuda söyleyecek kesin bir şeyimiz ne yazık ki yok.

Bu telefon piyasaya sürüldüğünde tutar mı tutmaz mı henüz bilinmiyor. Çünkü HTC, geçtiğimiz dönemlerde de blockchain tabanlı akıllı telefonlar duyurdu. Bu telefonlar, artırılmış güvenlik, kripto para cüzdanları ve blockchain uygulamalarına destek verdi. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere kabul görmedi. Metaverse odaklı telefonun blockchain telefonuyla aynı kaderi yaşayıp yaşamayacağı henüz bilinmiyor.