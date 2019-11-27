Huawei, Akıllı Telefon Satışlarını Artırmaya Devam Ediyor

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının en çok etkilediği şirketlerden bir tanesi olan Huawei; akıllı telefon satışlarını, pazar payını ve yıllık büyümesini devam ettiriyor. Çinli şirket, bu senenin üçüncü çeyreğinde çift haneli büyüme rakamına ulaşan tek akıllı telefon üreticisi olmayı da başardı.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşından en çok etkilenen şirket olan Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, çeşitli noktalarda zor zamanlar geçirse de satış rakamları bu durumdan pek de etkilenmemiş gibi görünüyor. Bir pazar araştırmacısı, Huawei’nin üçüncü çeyrek boyunca küresel akıllı telefon pazarında çift haneli büyüme yaşayan tek şirket olduğunu söyledi.

Gartner tarafından derlenen verilere göre Huawei, üçüncü çeyrekte 65,8 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Pazarın %17’lik dilimine hâkim olan Huawei, bir önceki yıla göre de %26’lık bir büyüme yaşadı. Geçen senenin aynı döneminde 52,4 milyon cihaz satan Çinli teknoloji şirketi, %13,4’lük bir pazar payına sahipti.

Akıllı telefon satışları yükseldi:

~Yukarıdaki tablo; Huawei satışlarını, alt markası Honor’un telefon satışlarını da dâhil edilmiş şekilde gösteriyor.

Akıllı telefon satışları listesinin liderlik koltuğunda Güney Koreli teknoloji devi Samsung oturuyor. 79 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştiren Samsung, pazar payının %20,4’üne sahip ve yıllık %7,8 büyüme oranını yakaladı. Samsung’un ezeli rakibi olan Apple, 40,8 milyon satışla listenin üçüncü sırasında bulunuyor. %10,5’lik pazar payına sahip olan şirket, bu sene %10,7’lik bir düşüş yaşadı.

2019’un üçüncü çeyreği için Canalys tarafından hazırlanan raporda, Huawei’nin %40 gibi büyük bir pazar payının sahibi olduğu ve böyle bir büyüme yaşayan ilk akıllı telefon üreticisi olduğu ifade edildi.

Araştırmacı, Huawei’nin yaşadığı büyümeyle ilgili şunları söylüyor: “Huawei’nin Çin’deki güçlü ekosistemi, büyüme göstermeye devam ediyor. ABD ile son yaşananlar, Huawei’nin ortakları arasında milliyetçiliği artırıyor. Bu gelişmeler, yerel rakiplerin Huawei ile rekabet etmesini de oldukça zorlaştırıyor.”

Araştırmacı, Huawei’nin Çin’deki başarısının temelinin; alt markaları Honor ve Nova’ya yaptığı yatırımlar, çok kanallı perakende ve çevrimiçi satışlar, 5G ve diğer teknolojik yeniliklere yaptığı yatırımlar olduğunu söylüyor.