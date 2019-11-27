Huawei: Google Uygulamaları Olmadan da Bir Numarayız

ABD ile Çin arasında tırmanan gerilimin etkileri hala sürüyor ve Huawei, Google uygulamalarını cihazlarında kullanamıyor. Ancak Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei'ye göre bu durum, şirket için uzun vadeli bir sorun değil.

Huawei, Mayıs ayında baş gösteren ABD-Çin ticaret savaşının ardından kara listeye alındı ve Amerikan şirketleriyle çalışmaktan alıkondu. Uygulanan yaptırımlar, şirketin artık yeni cihazlarında Android ve Windows gibi ürünlerin yanı sıra Google tarafından geliştirilen uygulamaları da kullanamayacağı anlamına geliyor.

Çinli teknoloji devinin kurucusu Ren Zhengfei, yaptırımların sorun olmayacağını ve Huawei’nin Google uygulamaları olmasa bile dünyanın bir numaralı telefon üreticisi olacağını söylüyor. Zhengfei yaptığı açıklamada, "Bunun bir sorun olacağını sanmıyorum, sadece zaman alıyor. Zaman alıyor derken bahsettiğim şey, yurt dışındaki pazarlar, çünkü önümüzdeki yıl ve ondan sonraki yıl yurt dışı pazarına geri döneceğiz" dedi.

Huawei'nin Harmony OS için çalışmaları sürüyor

Huawei'nin son zamanlarda piyasaya sürdüğü bazı ürünler, Google uygulamalarının eksikliğinin sorun olmadığı Çin pazarına yönelikti. Ancak uluslararası pazarlara gelince, Huawei'nin yeni cihazlarında kullanmak üzere kendi işletim sistemini sunması ve oluşabilecek sorunlara karşı bir kurtarma planı yapması gerekiyor.

Ren, Çinli şirketin halihazırda Android ve Google uygulamaların yerini alacak bir işletim sistemini de kapsayan "çok büyük" bir proje olarak tanımladığı Harmony OS üzerinde çalıştığını söylüyor.

Huawei, bu projeyi ne kadar çabuk sonuçlandırırsa sonuçlandırsın, ABD yasağının sonuçlarının küçük bir etki yaratacağı söylenemez. Microsoft, yakın zamanda bir kez daha Huawei ile iş yapmak için geçici bir lisans aldı, ancak Ren, Google’ın davasına bir karar verilmediğini söyledi.