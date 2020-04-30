Huawei'nin Yeni Katlanabilir Akıllı Telefonu Ortaya Çıktı

Çin merkezli teknoloji sektörü devi Huawei, Samsung Galaxy Fold'a benzeyen bir katlanabilir cihaz üzerinde çalışıyor. Yeni katlanabilir akıllı telefonu için patent alan şirketin bu cihazı 2020'nin sonlarına doğru lanse etmesi bekleniyor.

Teknoloji sektöründe büyük çekişmelerin yaşandığı akıllı telefon sektörü, dünyamızın geneline yayılarak pandemi hâline gelen COVID-19'dan nasibini almış olsa da diğer alanlara göre gelişmeye daha çok devam ediyor.

Geçtiğimiz gün Çinli teknoloji devi Huawei'nin Türkiye'deki kullanıcıları için anakart ve ekran değişimlerinde %40'a varan indirim sağlayacağı haberi bizleri fazlasıyla sevindirmişti. Bugün ortaya çıkan yeni bir bilgi ise Huawei'nin Samsung'un Galaxy Fold katlanabilir akıllı telefonuna oldukça benzeyen yeni bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalıştığını ortaya koydu.

Huawei'nin yeni katlanabilir akıllı telefonu



Katlanabilir akıllı telefon fikrinin ortaya atılmasından sonra çalışmalarına başlayan Samsung, bizlere donanım özellikleri yüksek bir katlanabilir akıllı telefon olan Galaxy Fold'u üretmiş ancak ekranıyla ilgili birtakım sorunlarla karşılaşmıştı. Bunun ardından Huawei cephesinden başarılı bir katlanabilir akıllı telefon gelmesinin ardından stres altına giren Samsung, Galaxy Fold üzerinde geliştirmeler ve iyileştirmeler yaparak tekrar piyasaya sürmüştü.

Çarşamba günü fark edilen yeni Huawei katlanabilir akıllı telefon tasarımları, Çin'de Huawei tarafından alınan bir patent doğrultusunda karşımıza çıkıyor. Samsung'un Galaxy Fold katlanabilir akıllı telefonuna fazlasıyla benzeyen Huawei'nin yeni cihazında ekran, iç kısımda bulunuyor.

Ekranın üstünde, altında çentik olarak veya ekranın içerisinde bir delikte kamera modülünün taslak üzerinde görülmemesi ise kameranın ekranın altına gömülmüş olabileceği ihtimallerini gün yüzüne çıkarıyor. Cihazın ana kamera modülüne bakıldığında görülen yapı, bu yılın başlarında duyurulan Huawei Mate Xs akıllı telefonuna benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Huawei'nin bu akıllı telefonunda Mate Xs'e ek olarak yakınlaştırmalı bir lens kullanacağı da ana kamera modülü tasarımından belli oluyor. Çinli şirketin yeni katlanabilir akıllı telefonunu ne zaman lanse edeceğine dair bir bilgi bulunmaz iken bu tarihin Ekim civarlarında olması bekleniyor.