Huawei, Mate 40 ve Mate 40 Pro Ekranlarını BOE'den Alacak

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, Mate 40 ve Mate 40 Pro modellerinin ekran tedarikini Çin merkezli BOE şirketinden yapacak. Mate 40'ta sadece BOE ekranları kullanılırken Pro varyantında BOE'ye ek olarak Samsung ve LG ekranlar da kullanılacak.

Çin merkezli ekran üreticisi BOE'nin 'on-cell' OLED ekran teknolojisi pazarın liderleri konumunda bulunan Samsung Display ve LG Display'i yakalamış görünüyor. Şirket, Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro'nun ekranlarının tedarikini üstlenecek.

BOE, Huawei Mate 40 modelinin ekranlarının tek tedarikçisi olacakken Huawei Mate 40 Pro'da ekranlar üç şirketten alınacak: BOE, Samsung Display ve LG Display. BOE, bu senin başında Huawei P40 modelinin ekranları için de teklif götürmüş ancak o dönem yeterli görülmemişti.

Huawei Mate 40 serisi ekran tedarikçisi BOE

BOE, son yıllarda adını daha sık duyurmaya başlasa da Çin'deki tek on-cell OLED ekranı tedarikçisi değil. BOE'ye ek olarak CSOT ve Visionox gibi şirketler de bulunuyor ancak bu şirketler henüz büyük siparişler alabilmiş değil. BOE, ayrıca Huawei'ye ek olarak Apple ile de çalışıyor.

Yukarıda BOE'nin on-cell OLED teknolojisinden bahsettik. Peki, nedir bu on-cell teknolojisi? Aslında bu teknolojinin tanımı oldukça basit; on-cell ekranlarda, ekran panellerinin içerisine gömülü hassas dokunma katmanı bulunuyor. Eski teknolojide ayrı bir dokunmatik katman gerekiyordu ve ekran ile katman arasında boşluk olması gerekiyordu.

Bu teknoloji, ekranların daha iyi optik ve mekanik özelliklere sahip olmasının yanı sıra ekranları daha ince ve daha ucuz hale de getiriyor. BOE gibi ekran üreticilerinin bu teknolojiyi yakalamasının neden bu kadar uzun sürdüğü gibi soru işaretleri ise henüz yanıt bulmuş durumda değil.

Ayrıca akıllı telefon dünyasında içeriden bilgi alma konusunda bilinen isimlerden bir tanesi olan RODENT950 isimli Twitter kullanıcısı, emojilerle Mate 40 ve Mate 40 Pro'nun bazı özelliklerini aktardı. GSMArena da bu emojilerin Mate 40'ta kıvrımlı ekran ve tek selfie kamerası olacağını, Mate 40 Pro'da ise 'Şelale' ekran ve çift selfie kamerasına ev sahipliği yapan hap şeklinde çentiğe sahip olacağını gösterdiğini söyledi.