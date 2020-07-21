Tüketici elektroniği söz konusu olduğunda daha çok akıllı telefonları ile bilinen Huawei, en güçlü dizüstü bilgisayarı MateBook X Pro’yu Türkiye’de satışa sundu. Hem mobilite hem de performans odaklı bir dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkan MateBook X Pro, Huawei’nin amiral gemisi segmentindeki en güncel dizüstü bilgisayarı konumunda bulunuyor.
Huawei’nin ‘Ultra FullView’ olarak adlandırdığı tasarım, kullanıcılara yüzde 91 gibi oldukça yüksek bir ekran/gövde oranı sunuyor. 13,9 inç büyüklüğünde 3000x2000 piksel çözünürlüğe sahip 3:2 formatındaki ekran, 1500:1 kontrast ve 450 nit parlaklığı ile gün ışığı altında dahi kullanımı mümkün kılıyor. sRGB renk gamının tamamını gösterebilen ekran, dokunmatik kontrol desteğine de sahip.
Huawei MateBook X Pro, metalik gövdesi ile şık ve sağlam bir tasarım sunuyor
10. nesil Intel Core i7-10510U ve i5-10210U işlemcilerden güç alan Huawei MateBook X Pro, 2GB GDDR5 belleğe sahip NVIDIA GeForce MX250 ile oyun ve grafik düzenleme konularında beklentileri karşılıyor. 16 GB LPDDR3 RAM’e sahip olan cihaz, 56Wh kapasiteli bataryasıyla 13 saate kadar video oynatma, 15 saate kadar ofis uygulamaları kullanmayı mümkün kılıyor.
Huawei MateBook X Pro, bağlantı noktaları konusunda ise kullanıcılara iki adet USB Type-C, bir adet USB Type-A, bir adet de 3,5 mm kulaklık girişi sunuyor. Cihaz, SuperCharge destekli USB Type-C girişi üzerinden 65W hızlı şarj ile şarj edilebiliyor. Ayrıca Huawei, kamera güvenliği konusunda tereddütte kalanlar için webcam, klavyenin F6 ve F7 tuşları arasına açılır kapanır bir mekanizma ile yerleştirmiş.
Huawei, MateBook X Pro ile ekran çerçevelerinden neredeyse tamamen kurtulmuş durumda
Huawei MateBook X Pro özellikler
- İşlemci: 10. nesil Intel Core i7-10510U/i5-10210U
- Ekran: 13,9 inç 3000x2000 piksel
- RAM: 16 GB LPDDR 3
- Depolama: 1 TB NVMe PCIe SSD
- GPU: NVIDIA GeForce MX250
- Batarya: 56Wh, 65W hızlı şarj
- Girişler: 2x USB Type-C, USB Type-A, 3,5 mm
- Kamera: 1 MP
Huawei MateBook X Pro fiyatı
Şu anda Huawei’nin çevrimiçi mağazasını ziyaret ettiğimizde Huawei MateBook X Pro’nun yalnızca 10. nesil Intel Core i7-10510U işlemcili versiyonunun stokta olduğunu görüyoruz ve bu versiyonu, 14.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.