Huawei, 10. Nesil Intel Core i7 işlemci, 3K Ultra FullView ekran gibi özellikleriyle öne çıkan MateBook X Pro'yu Türkiye'de satışa sundu. Mobilite ve performans noktasında iddialı bir cihaz olan MateBook X Pro, fiyatı ile ise tüketicileri biraz üzebilir.

Tüketici elektroniği söz konusu olduğunda daha çok akıllı telefonları ile bilinen Huawei, en güçlü dizüstü bilgisayarı MateBook X Pro’yu Türkiye’de satışa sundu. Hem mobilite hem de performans odaklı bir dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkan MateBook X Pro, Huawei’nin amiral gemisi segmentindeki en güncel dizüstü bilgisayarı konumunda bulunuyor.

Huawei’nin ‘Ultra FullView’ olarak adlandırdığı tasarım, kullanıcılara yüzde 91 gibi oldukça yüksek bir ekran/gövde oranı sunuyor. 13,9 inç büyüklüğünde 3000x2000 piksel çözünürlüğe sahip 3:2 formatındaki ekran, 1500:1 kontrast ve 450 nit parlaklığı ile gün ışığı altında dahi kullanımı mümkün kılıyor. sRGB renk gamının tamamını gösterebilen ekran, dokunmatik kontrol desteğine de sahip.

Huawei MateBook X Pro, metalik gövdesi ile şık ve sağlam bir tasarım sunuyor

10. nesil Intel Core i7-10510U ve i5-10210U işlemcilerden güç alan Huawei MateBook X Pro, 2GB GDDR5 belleğe sahip NVIDIA GeForce MX250 ile oyun ve grafik düzenleme konularında beklentileri karşılıyor. 16 GB LPDDR3 RAM’e sahip olan cihaz, 56Wh kapasiteli bataryasıyla 13 saate kadar video oynatma, 15 saate kadar ofis uygulamaları kullanmayı mümkün kılıyor.

Huawei MateBook X Pro, bağlantı noktaları konusunda ise kullanıcılara iki adet USB Type-C, bir adet USB Type-A, bir adet de 3,5 mm kulaklık girişi sunuyor. Cihaz, SuperCharge destekli USB Type-C girişi üzerinden 65W hızlı şarj ile şarj edilebiliyor. Ayrıca Huawei, kamera güvenliği konusunda tereddütte kalanlar için webcam, klavyenin F6 ve F7 tuşları arasına açılır kapanır bir mekanizma ile yerleştirmiş.

Huawei, MateBook X Pro ile ekran çerçevelerinden neredeyse tamamen kurtulmuş durumda

Huawei MateBook X Pro özellikler

İşlemci: 10. nesil Intel Core i7-10510U/i5-10210U

Ekran: 13,9 inç 3000x2000 piksel

RAM: 16 GB LPDDR 3

Depolama: 1 TB NVMe PCIe SSD

GPU: NVIDIA GeForce MX250

Batarya: 56Wh, 65W hızlı şarj

Girişler: 2x USB Type-C, USB Type-A, 3,5 mm

Kamera: 1 MP

Huawei MateBook X Pro fiyatı

Şu anda Huawei’nin çevrimiçi mağazasını ziyaret ettiğimizde Huawei MateBook X Pro’nun yalnızca 10. nesil Intel Core i7-10510U işlemcili versiyonunun stokta olduğunu görüyoruz ve bu versiyonu, 14.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.