Huawei'nin Kasım ayında tanıtılacak Mate 70 serisinin kamera detayları sızdırıldı, yeni tasarım dikkat çekiyor.

Huawei'nin kasım ayında tanıtılması beklenen yeni Mate 70 serisinin kamera özellikleri sızdırıldı.

Huawei, Mate 70 serisinde dört model sunacak: standart, Pro, Pro+ ve RS Ultimate Design. Mate 70 RS Ultimate Design'da, Huawei'nin ikonik sekizgen lens düzeni korunuyor. Bu modeldeki kamera kapağı, dört büyük lens açıklığı ve beş küçük kesimle lazer flaş modülü ve renk sıcaklığı sensörleri gibi ek özelliklere sahip.

Mate 70 Pro dört kamerayla geliyor

Diğer üç model ise yuvarlak kamera modülleriyle gelecek. Huawei, büyük kamera modülleri ve dört kameralı tasarımıyla kamera deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Mate 70 Pro modelinin, 60MP ana sensör, 12MP ultra geniş açı ve 48MP telefoto lens içeren üçlü kamera düzeniyle donatılması bekleniyor.

Ancak yeni sızıntılar bu modelde toplam dört kamera olabileceğini gösteriyor. Bu da Huawei'nin mobil fotoğrafçılık konusundaki konumunu güçlendirmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Mate 70 serisi, Huawei'nin en yeni Kirin 9100 çip seti ile gelecek. Bu çip setin Mate 60 serisinde bulunan Kirin 9000S'e göre daha iyi performans ve güç verimliliği sunması bekleniyor. Kirin 9100 hakkında henüz detaylı bilgi bulunmasa da, yeni serinin genel performansında önemli bir iyileşme sağlayacağı öngörülüyor.