Huawei'nin en yeni telefonu Mate XT, dayanıklılık testine girdi. Teste göre üçe katlanan telefon, şimdilik pamuklara satılarak kullanılmak zorunda.

Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz aylarca gerçekleştirdiği bir lansman etkinliği ile dünyanın ilk üçe katlanabilen telefonunu resmen tanıtmıştı. Huawei Mate XT olarak isimlendirilen bu ilginç telefon, alışık olduğumuz katlanabilir akıllı telefonların aksine iki farklı menteşe noktasından katlanıyor ve katlanabilir akıllı telefonlarda seviyeyi bir adım daha öteye taşıyordu.

Çoğumuzun bildiği üzere katlanabilir akıllı telefonlarda ekran dayanıklılığı her zaman soru işareti olmuştur. Bu durum Mate XT için de geçerli. Bu nedenle akıllı telefonlara yaptığı dayanıklılık testleriyle bildiğimiz JerryRigEverything YouTube kanalı, Mate XT'nin dayanıklılığını göstermek için masaya yatırdı ve türlü işkencelerle telefonun ne kadar dayanıklı olduğunu gösterdi.

Huawei Mate XT kuma ve toza karşı dayanıklı ama… tırnağınızı değdirseniz çiziliyor

Zack Nelson'un testine göre Huawei Mate XT, aslında çok da sürpriz olmayan bir şekilde ultra hassas bir ekrana sahip. Öyle ki Mate XT'nin ekranına bırakın sivri bir cisim değdirmeyi, tırnaklarınızı sürttüğünüzde dahi kolayca çizebileceğinizi söyleyebiliriz. Ekran değişim ücreti iPhone 16 Pro fiyatı ile neredeyse aynı olan telefonun ekranı, en küçük bir sivri cisim temasında kalıcı çatlaklara sahip oluyor.

Huawei, Mate XT ile dayanıklı bir ekran sunamasa da kuma ve toza karşı dayanıklı bir cihaz geliştirmiş gibi görünüyor. Zira Nelson'un yapmış olduğu testte ekrana ciddi miktarda kum dökülmesine rağmen cihaz çalışmaya devam ediyor.

Huawei Mate XT'nin dayanıklılık testi