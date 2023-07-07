Huawei en yeni tabletleri MatePad Air ve MatePad 11.5'i tanıttı. Ülkemizde de satışa sunulan MatePad Air, orta düzey iş profesyonellerine yönelik bir amiral gemisi ürün. Şirketin yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı MatePad 11.5 ise öğrenciler için tasarlandı.

Ülkemizde de popüler ürünlere sahip olan teknoloji devi Huawei, en yeni MatePad tabletlerini tanıttı. Farklı türdeki müşterilerin işine yarayacak bu tabletler, MatePad Air ve MatePad 11.5 olarak adlandırılıyor.

MatePad Air, orta düzey iş profesyonellerine yönelik hafif bir amiral gemisi tablet olarak nitelendiriliyor. Tasarımıyla göz dolduran cihaz, dikkat çeken özelliklere sahip.

MatePad Air, 144 Hz yenileme hızına sahip 11,5 inç FullView ekranla ofis görevlerinde çok işe yarayacak

6,4 mm kalınlığında ve 508 gram ağırlığında ince bir tasarıma sahip olan MatePad Air, 2800 x 1840 piksel çözünürlüğe ve 3:2 üretkenlik ekranına sahip 11,5 inç HUAWEI FullView ekranla geliyor. Huawei, cihazın daha ekran alanı sunarak ofis görevlerinde çok işe yarayacağını belirtirken 144 Hz yenileme hızıyla canlı renklerde sorunsuz görüntüleme sağladığını ekliyor.

Bunun yanı sıra uyarlanabilir yenileme hızı, 30 Hz ile 144 Hz arasında değişerek performansı ve pil ömrünü optimize ediyor. Tablette, M-Pencil ile uyumluluk, tanıdık masaüstü uygulamalarına erişim sağlayan PC App Engine teknolojisi, çıkarılabilir akıllı manyetik klavye gibi diğer dikkat çeken özellikler de yer alıyor.

Ayrıca Huawei MatePad Air, HarmonyOS 3.1 ile gelerek cihazlar arasında iş birliğine olanak tanıyor. SuperHub dosya aktarımını kolaylaştırırken Multi-Window ve App Multiplier üretkenliği bir üst seviyeye çıkarıyor.

MatePad Air Türkiye fiyatı ne kadar?

MatePad Air, online mağaza üzerinden satışa sunuldu. Cihazın Türkiye fiyatı ise 12.999 TL olarak belirlendi. Huawei, ön satışa özel 1.000 TL değerinde sepet indirimi ve 5.496 değerinde FreeBuds SE kulaklık hediye ediyor. MatePad Air’I satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Öğrenciler için tasarlanmış MatePad 11.5 de geliyor

Huawei’nin tanıttığı diğer ürün ise MatePad 11.5. Şirketin yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı bu tablet, genç profesyoneller ve öğrenciler için tasarlanmış. Cihaz, 11,5 inç yüksek yenileme hızına sahip ekran, çıkarılabilir klavye ve HarmonyOS 3.1 özellikleriyle gelecek. Şık bir görünüme sahip tablet, tamamen metal yekpare gövde tasarımına sahip. Geniş ekran alanı sunması, sinyal optimizasyonunu desteklemesi ve düşük mavi ışık ile net bir görüntüleme sunması dikkat çeken diğer özelliklerinden.