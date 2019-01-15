Huawei'nin Kurucusu, Casusluk Suçlamalarını Reddetti

Yıl boyunca casusluk suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Çinli teknoloji devinin kurucusu, yaptığı basın toplatısında bu iddiaları yalanladı.

Huawei, 2018 boyunca ABD hükümeti tarafından Çin Komünist Partisi lehine casusluk yaptığı yönündeki suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Tüm bunların ardından, Huawei’nin kurucusu Ren Zhengfei uluslararası medyaya ilk kez açıklamalarda bulundu.

Zhengfei yaptığı toplantıda “Ülkemi seviyorum ve komünist partiyi destekliyorum fakat dünyaya zarar verecek herhangi bir şey yapmayacağım. Kişisel politik kararlarım ile Huawei’nin iş politikası arasında yakın bir ilişki göremiyorum.” dedi.

Zhengfei toplantı sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ı da öven ifadelerde bulundu. “Trump, harika bir başkan. İş dünyasının çıkarlarına olacak, büyük vergi kesintileri yaptı. Fakat, şirketlerin ve ülkelerin de gönlünü hoş tutmak zorundasınız. ABD’ye de yatırım yapma konusunda oldukça istekliler sonuçta hükümetin de yeterli vergiyi toplaması lazım” dedi.

Zhengfei’nin bu açıklamaları aradaki buzları eritir mi bilemiyoruz, muhtemelen zaman bu sorunun cevabını verecek.