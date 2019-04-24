Huawei P30 Pro'nun 'Ay Modu', Gerçeği Yansıtmıyor

Huawei P30 Pro'nun 50x yakınlaştırmasıyla kullanılabilen Ay Modu'na yapay zekâ tarafından müdahale ediliyor.

Yeni akıllı telefonu P30 Pro'nun kamera performansını tanıtmak için Dünya'mızdan 384.403 km uzakta olan Ay'ı fotoğraflayan Huawei, akıllı telefonunun üstün derece yakınlaştırmasıyla tanıtımından beri gündemden düşmeyerek büyük bir başarıya imza atmıştı. Ay fotoğraflarını çekerken ise Çinli şirket; tripod ve yapay zekâ algoritmasından destek aldı.

P30 Pro cihaz kamera uygulaması açık bir şekilde Ay'a doğru tutulduğunda ve 10x yakınlaştırma yapıldığında akıllı telefon, kullanıcıya yapay zekâ destekli Ay Modu'na geçmeyi öneriyor. Bu modda fotoğrafı iyileştirmesi gereken Huawei'nin çok ama çok başka bir şey yaptığı ortaya çıktı.

Huawei'nin geliştirdiği Ay Modu, fotoğrafı iyileştirmek yerine hâlihazırda cihazın içerisinde bulunan Ay fotoğrafı örneklerinden Ay'ın yüzeyini çıkarıyor ve kullanıcı tarafından çekilen fotoğrafa giydiriyor. Huawei'nin fotoğraf konusundaki ilk olayı ne yazık ki bu değil. Geçtiğimiz yıl içerisinde de Huawei'nin P30 ile çektiğini iddia ettiği fotoğrafların aslında DSLR bir kamera ile çekildiği ortaya çıkmıştı. Buna benzer bir olay yine 2018 Ağustos ayında Nova 3'ün televizyon reklamında da gerçekleşmişti.