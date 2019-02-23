Huawei, P30 serisini 26 Mart'ta tanıtacak. Daha önceki "geleneklere" göre, 26 Mart'tan daha önce tanıtılma ihtimali de bulunan P30 Lite ise TENAA'da ortaya çıktı.

Huawei'nin sevilen telefonları P serisinin yeni üyeleri olacak olan P30 ailesinin uygun fiyatlı sürümü P30 Lite, TENAA'da ortaya çıktı. MAR-TL00 model numarasına sahip olan cihaz, P20 Lite'ın 5,84 inçlik ekranından biraz daha büyük olan 6,15 inçlik ekranla gelecek.

Ortaya çıkan kılıf tasarımları, telefonun su damlası şeklinde bir çentiğe sahip olacağını gösterirken kalınlık bir önceki nesille aynı kalmış. Batarya tarafındaysa 3240 mAh'lik bir üniteyle karşılaşıyoruz.

P20 Lite'ın Çin'de Nova3e adıyla piyasaya çıktığını düşününce, P30 Lite'ın da Nova4e ismini alacağını tahmin etmek çok da zor olmayacaktır. 3 arka kamerayla geleceği doğrulanan cihazın kutudan Android 9 Pie ile çıkması bekleniyor.