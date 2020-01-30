Huawei’den Türkiye Hakkında Övgü Dolu Açıklamalar

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Huawei, küresel koşullar ne olursa olsun Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceklerini açıkladı. Türkiye'de 17 yıllık bir geçmişe sahip olduklarını belirten Çinli şirket, bu süre zarfında çok önemli çalışmalara imza attıklarına vurgu yaptı.

Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşında sıkışıp kalan Huawei, Türkiye’nin en önemli teknoloji ortaklarından biri. Öyle ki, şirketin Çin dışındaki en büyük ikinci araştırma ve geliştirme merkezi İstanbul’da bulunuyor. 2009 yılında 120 milyon dolardan fazla yatırım yapılarak kurulan Ar-Ge merkezi, geliştirdiği projelerle hem Huawei’ye hem de Türkiye’ye büyük bir güç katıyor.

Anadolu Ajansı’na (AA) konuşan Huawei Türkiye Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Liang Dongbo, Türkiye’nin Huawei Mobil Servisleri (HMS) ekosisteminin gelişimi için dünyanın merkez ülkelerinden biri olma özelliği taşıdığını söyledi.

Huawei: Ne olursa olsun Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceğiz

"HMS uygulamaları, Huawei üçüncü parti uygulamaları ve hizmetleri ile birlikte, 1 milyondan fazla kayıtlı geliştiriciyle dünya genelinde 570 milyon Huawei kullanıcısı için bir HMS ekosistemi oluşturuyor" diyen Dongbo, geliştiricileri, uygulamalarını HMS platformuyla yayınlamaya teşvik için "Shining Star 2.0" ismiyle yürüttükleri program kapsamında yatırımlarını 1 milyar dolara çıkardıkları bilgisini paylaştı.

Türkiye'de yüzde 90'ı Türk olmak üzere, bin 300 civarında Huawei çalışanı bulunduğunu belirten Dongbo, Türkiye'deki Ar-Ge Merkezi’nin önemine dikkat çekti. 450’den fazla mühendisin çalıştığı merkezin 5G ve yapay zeka özelinde teknolojik üretime odaklandığını ifade eden Dongbo, “Burada sadece lokal değil, farklı ülkelerdeki müşteriler ve paydaşlar için de yenilikçi ürünler ve hizmetler geliştiriliyor. Faaliyete başladığımız ilk günden bugüne, küresel koşullar ne olursa olsun, Türkiye'ye yatırım yapmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Huawei’in Türkiye’deki Ar-Ge merkezinde çalışan Türk mühendislerin geliştirdiği Test Otomasyon Platformu (TAP), geçtiğimiz ay TÜBİTAK tarafından onaylanmıştı. Kullanıcılara uçtan uca fonksiyon ve iş yükü testi imkanı sağlayan TAP, büyük ölçekli yazılım protokollerini destekliyor.