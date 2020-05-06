90’lı yıllarda büyüyen çocukların unutamadığı interaktif program Hugo’nun yapımcısı Tolga Abi, kişisel YouTube kanalında içerik üretmeye başladı. Ancak bu kanal bugünün çocuklarına değil, Hugo ile büyüyüp şimdilerde yetişkin olan nesle hitap ediyor.

Mobil oyun oyun yokken telefondan oyun oynamayı, Twitch yokken oyun yayını yapmayı mümkün kılan, online oyunlar yokken rekabeti sonuna kadar yaşatan bir program vardı: Hugo. Özellikle 90’lı yıllarda büyüyen çocuklar için inanılması güç bir şey olan Hugo saatinde TV başına geçer, ev telefonlarından programı arar, sunucu Tolga Abi’nin komutlarıyla telefondaki tuşlara basar karakterlerimizi yönlendirirdik. Üstelik biz bunu yaparken tüm Türkiye, canlı yayınla neler yaptığımızı izlerdi.

Yıllar geçti, Hugo bir televizyon efsanesi oldu. Yapımcısı ve sunucusu olan Tolga Gariboğlu da Tolga Abi olarak akıllarda yer etti. Yıllar boyunca bir çocuğun Hugo’ya bağlanıp küfür edip etmediği detartışılmıştı. İlgili programın kayıtlarına kimse ulaşamasa da çoğu insan, çocukluğunda Hugo’da küfür edildiğini hatırladığını söyler olmuştu. Tolga Garipoğlu, en son bu tartışmalara dayanamayıp böyle bir olayın yaşanmadığını açıklamak zorunda kalmıştı.

Tolga Abi şimdi de YouTube’a geldi:

Tolga Gariboğlu, belki de günümüzde çoğu yetişkin için hâlâ Tolga Abi. Zaten YouTube kanalında da kendisini bu şekilde tanıyan günümüz yetişkinlerine yayın yapacağını söylüyor. Bu nedenle toplumsal meseleler hakkında konuşuyor, fikir belirtiyor. Yani Hugo bekliyorsanız belki aradığınızı bulmayabilirsiniz, ancak üslubuyla Tolga Abi hâlâ aynı.

2015 yılında Fikrin/Becerin girişimiyle de farklı bir alana boy gösteren Tolga Abi bakalım YouTube kanalında neler yapacak. Bakarsınız Hugo’nun modern bir versiyonu ile yayınlar gelir, bakarsınız toplumsal meseleler konuşulmaya devam eder.

