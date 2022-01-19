Geçtiğimiz yıl radikal değişikliklere uğrayan Hyundai Elantra, yenilenmiş iç ve dış tasarımıyla göz dolduruyor. Sınıfının iddialı otomobillerinden biri olmayı hedefleyen Elantra’nın teknik detaylarını ve tasarımına dair yenilikleri sizler için derledik.

Güney Kore’nin otomotiv sektöründeki popüler ismi Hyundai, sedan sınıfında özel olarak yenilenmiş olan Elantra’yı görücüye çıkardı. Hyundai Elantra, yepyeni bir tasarım anlayışıyla birlikte adeta yeni bir otomobil deneyimi vadediyor.

Bahsi geçen yeni Hyundai Elantra, ülkemizde de 15 Nisan 2021 tarihinde satışı sunuldu. Daha henüz yeni bir model olmasına rağmen şimdiden North American Car of the Year ödülünü almaya hak kazandı. Tasarımsal anlamda oldukça zengin bir altyapı sunan Hyundai Elantra, 9 farklı renkle ve 5 farklı tasarıma sahip jantla kullanıcıya sunuluyor. Hyundai’ın 2022’deki en güçlü kozlarından biri olan Elantra’nın özelliklerine, teknik detaylarına ve fiyatlarına bu yazımızda hep birlikte göz atacağız.

Tasarım: Keskin hatlarla agresif bir görünüm

Dış tasarım:

Sedan bir altyapıya sahip olan Hyundai Elantra, geçtiğimiz dönemdeki modelleriyle ülkemizde de sıkça tercih edilen modeller arasında yer aldı. Hyundai, 2020 yılında satışa sunduğu Elantra ile yeni tasarım anlayışının başlangıcını yapmıştı. 2022 modeliyle birlikte ise radikal değişiklikler görüyoruz. Bu değişikliklerin en başında ise otomobilin arka kısmı göze çarpıyor.

Önceki modellere göre daha keskin hatlara ve agresif bir görünüme sahip olan arka tasarım, otomobilin yanlarından devam eden keskin çizgilerle birlikte ön kısma kadar uzanıyor. Ön kısım nispeten önceki modellerden esintiler barındırıyor olsa da burada da keskin hatların egemen olduğu bir yapıya şahit oluyoruz. Bunlarla birlikte Hyundai, Elantra için 9 farklı renk seçeneği sunuyor.

İç tasarım:

Hyundai, dış tasarımdaki radikal değişiklikleri Elantra’nın iç mekanında da sürdürüyor. Yeni nesilde özellikle Mercedes-Benz’de görmeye alıştığımız kadranın olduğu dijital ekranla eğlence sistemini yekpare hale getiren bir tasarıma geçiş yapan Elantra, kullanıcılara daha elit bir iç mekan vadediyor. Bu değişiklerde göze çarpan en büyük değişiklik ise tasarımı yeni nesile ayak uyduran deri direksiyon.

Güvenlik: Yolu izleyen araç kamerası ve otomatik frenleme sistemi

Şerit takip asistanı:

Hyundai, 2022 Elantra’nın en camına gizlediği bir kamera ile yolun aktif olarak izlenmesini sağlıyor. Bu kameranın elde ettiği verilerle ise otomobili şeritte tutuluyor ve bazı durumlarda direksiyona anlık olarak müdahale ediyor. Bahsi geçen bu kameranın Elantra’daki diğer güvenlik sistemlerinde de rolü büyük.

Çarpışma önleme teknolojisi:

Şerit takibini yapan sistemde başrol oynayan kameranın bir diğer etkin rol oynadığı teknoloji olan bu sistemde Elantra, önünde aniden duran bir araç ya da yaya tespit ettiğinde otomatik olarak frenleme yaparak hem kullanıcıyı hem de trafiği güvende tutuyor.

Kör nokta çarpışma önleme teknolojisi:

Teorik olarak basit bir çalışma mantığı olan bu teknolojiyle Elantra, herhangi bir yöne sinyal verildiğinde çevreyi tarayarak çarpışma riski olan araçların sinyalini kullanıcıya aktarıyor. Eğer kullanıcı bu uyarının ardından gereken müdahaleyi gerçekleştiremezse 2022 Elantra’nın kontrolü o an için teknolojinin eline geçiyor.

Takip mesafesi koruma sistemi:

Bu teknoloji, ön camda yer alan kamerayı kullanan bir diğer işlevsel teknoloji olarak listede yer alıyor. Kameranın topladığı verilerle öndeki araçları izleyen ve trafiğin akışına göre takip mesafesini koruyan bu teknoloji, öndeki aracın sabit hızda seyretmesiyle birlikte 2022 Elantra’nın da hızını sabitlemesine yardımcı oluyor.

Konfor: Havalandırmalı, elektrikli ve hafızalı koltuklar

Havalandırmalı ön koltuklar:

Hyundai, 2022 Elantra’nın ön koltuklarında terlemeyi ve uzun kullanımdaki konforu artırmak için havalandırma kanalları kullanıyor. Şoför koltuğunda ve ön yolcu koltuğunda sıklıkla kullanılan bu kanalların arkadaki yolcu koltuklarında sunulmamış olması bir dezavantaj olarak sayılabilir.

Elektrikli park freni:

Yeni nesilde son derece gerekli bir özellik olan bu teknoloji, 2022 Elantra’da da karşımıza çıkıyor. Otomobilin tasarımını tamamlayacak biçimde şık bir tasarımla konsolda yerini bulan bu frenin kontrol tuşu, otomobilinizin özellikle yokuşlarda sabit kalmasına yardımcı oluyor.

Hafızalı ve elektrikli sürücü koltuğu:

Toplamda 2 farklı şoför ayarının kayıt edilebildiği tamamen elektrikli sürücü koltuklarına sahip olan Hyundai Elantra, bu opsiyonla birlikte özellikle çiftlerin kullanımı için oldukça pratik bir otomobil haline geliyor.

BOSE’nin üst düzey ses sistemi:

Sektörün en başarılı markalarından biri olan BOSE ile çalışan Hyundai, 2022 Elantra’nın ses sistemini emin ellere bırakmış gibi görünüyor. Bu donanımla birlikte toplamda 8 adet hoparlöre sahip olan otomobil, tüm ses seviyelerinde güçten tasarruf etmeden kaliteli ses vadediyor.

Hyundai Elantra donanım paketleri:

Style

Style Comfort

Smart

Ödüllü Elantra 2022, 3 farklı donanım paketiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Style, Style Comfort ve Smart olmak üzere hem donanım hem de motor olarak sınıflara ayrılan Hyundai Elantra’nın satışta olan seçenekler arasında en dolu versiyonu Smart adlı donanım paketi. Bu pakette sürücülere benzin ve otomatik vites seçeneği sunuluyor.

Hyundai Elantra performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Motor konusunda seçenek sunmayan Hyundai Elantra, tek bir opsiyona sahip. Elantra’nın 1,6 litrelik olan bu motorunda düz ve otomatik şanzıman arasında seçim yapmak mümkün. Elantra'nın şehir içi, şehir dışı ve ortalama yakıt tüketimleri ise şu şekilde:

1.6 MPI 123 PS Style

Ortalama (lt/100 km): 6,4

6,4 Şehir içi (lt/100 km): 8.8

8.8 Şehir dışı (lt/100 km): 6,3

Hyundai Elantra 2022 fiyatları:

1.6 MPI 123 PS Style, benziN, manuel: 444.975 TL

1.6 MPI 123 PS Style Comfort, benzin, otomatik (CVT): 469.475 TL

1.6 MPI 123 PS Smart, benzin, otomatik (CVT): 506.975 TL

Sizler için Hyundai Elantra’nın 2022 modelini teknik detayları ve tasarımıyla ele aldık. 2022 Elantra hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar aracılığıyla bizlerle paylaşmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.