Volkswagen, 2024 model Passat'ı tanıttı. Sedan model üretimden kaldırıldığı için yalnızca Passat Variant yani Station Wagon, Eskisine kıyasla oldukça büyük olan Passat Variant, sohbaharda küresel lansman yapacak.

Alman otomotiv devi Volkswagen, en çok satan otomobillerinden Passat sedanın üretimini uzun bir süre önce sonlandırdı. Otomobil artık sadece station wagon kasası ile satın alınabiliyor. Bu bağlamda; Volkswagen bugün 2024 model Passat Variant'ı tanıttı. Öncekine kıyasla daha büyük olan Passat Variant, station wagon seven tüketicilerin ilgisini çekmeye devam edecek gibi görünüyor. Gelin hep birlikte 2024 Volkswagen Passat Variant'a yakından bakalım.

Volkswagen Passat Variant, artık 4917 milimetre uzunluğa, 1852 milimetre genişliğe ve 1482 milimetre yüksekliğe sahip. Açıklanan veriler, otomobilin 144 milimetre uzadığı anlamına geliyor. Aracın dingil mesafesi ise 50 milimetre artış gösterdi. Bu durum, kabinde ekstra diz mesafesi anlamına geliyor. Volkswagen Passat Variant, artık 690 litre bagaj hacmi sunacak. Bu alan, arka koltuklar kapatıldığı zaman 1920 litreye kadar artacak.

Karşınızda 2024 model Volkswagen Passat Variant!

Volkswagen, son dönemlerde yaptığı gibi 2024 model Passat Variant'ı da özel kamuflaj ile tanıttı. Aracın tasarımına baktığımızda, ızgara tasarımındaki değişikliğe şahitlik ediyoruz. Bunun doğal bir sonucu olarak aracın far tasarımında da ufak bir değişim mevcut. Matris LED farlar isteğe bağlı olarak sunulacak. Öte yandan; ızgaranın üst kısmında bir ışık barı olduğunu belirtelim.

Aracın arka kısmına baktığımızda, ön kısımdaki minimal değişikliklerin arka kısma da uyarlandığını görüyoruz. Bu bağlamda; 2024 model Passat Variant'ta artık yeni bir arka aydınlatma tasarımı var. Bunun dışında, aracın arka kısmında değişen bir şey bulunmuyor.

Aracın iç kısmı, mevcut model ile tamamen farklı. Artık orta üst konsolda 12.9 inç büyüklüğünde ve dokunmatik butonlara sahip bir bilgi-eğlence ekranı var. Öte yandan; aracın gösterge ekranı da 10.25 inç büyüklüğünde ve tamamen dijital. Tüketiciler, ekstra ödeme ile ön cama yansıtılan hayalet ekran deneyimi de yaşayabilecekler.

Biraz da kaput altına bakalım. Volkswagen Passat Variant, hali hazırda olduğu gibi benzinli, dizel ve hibrit motor seçeneklerine sahip olacak. Hibrit motor seçeneğinde toplam 201 beygir gücü sunan kombine yapı bulunacak. Volkswagen'in açıklamasına göre 2024 model Passat Variant, sahip olduğu batarya ile 120 kilometreye kadar menzil sunacak.

Volkswagen, şimdilik sadece önizlemesini yaptığı Passat Variant için birkaç ay sonra küresel lansman gerçekleştirecek. Lansmanda, Passat Variant'ın kamuflajsız halini de göreceğiz. Aracın fiyatını da muhtemelen o günlerde öğreneceğiz. Bu arada; 2023 model Volkswagen Passat Variant'ın Türkiye'de 1.618.500 TL'den başlayan fiyatlarla satıldığını söyleyelim.