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Hyundai Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Temmuz 2026 döneminde Hyundai, geniş model yelpazesini güncel fiyatlar ve çeşitli finansman avantajlarıyla kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Markanın sunduğu kampanyalar, indirimler ve kredi destekleri sıfır kilometre araç almayı planlayanlar için önemli fırsatlar sunuyor.

Hyundai Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Deniz Şen Deniz Şen /

Temmuz 2026 itibarıyla Hyundai Türkiye'nin güncel fiyat listesi, markanın en çok tercih edilen modelleri arasında yer alan i10, i20, Bayon, Kona, Tucson ve Santa Fe'deki son fiyatları ortaya koyuyor. Şehir içi kullanıma uygun kompakt modellerden SUV segmentindeki güçlü seçeneklere kadar geniş bir ürün gamına sahip olan Hyundai, farklı ihtiyaçlara hitap eden alternatifleriyle dikkat çekiyor.

Temmuz 2026 ayında Hyundai tarafından sunulan kampanyalar, takas destekleri ve kredi fırsatları da araç satın alma sürecini daha avantajlı hale getiriyor. Bu rehberde Hyundai'nin güncel fiyat listesi, devam eden indirimleri, kampanyaları ve finansman seçeneklerine ilişkin merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

İçerikten Görseller

Hyundai Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Hyundai Kona
Hyundai Ioniq 6
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Hyundai tüm modeller fiyat listesi - Temmuz 2026

Hyundai Kona

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Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı
i20 1.487.000 TL 1.470.000 TL
i30 1.944.000 TL 1.944.000 TL
BAYON 1.587.000 TL 1.560.000 TL
KONA 2.340.000 TL 2.340.000 TL
TUCSON 2.351.000 TL 2.299.000 TL
INSTER 1.550.000 TL 1.450.000 TL
KONA Elektrik 2.375.000 TL 2.280.000 TL
IONIQ 5 3.150.000 TL 2.484.602 TL
IONIQ 5 N 6.205.000 TL 5.800.000 TL
IONIQ 6 2.484.000 TL 2.374.000 TL
IONIQ 9 5.810.000 TL 5.810.000 TL
TUCSON Hibrit 3.720.000 TL 3.720.000 TL
SANTA FE Hibrit 5.950.000 TL 5.950.000 TL
STARIA Hibrit 2.721.000 TL 2.590.000 TL

Hyundai İndirimleri, krediler ve kampanyalar - Temmuz 2026

Hyundai Ioniq 6

Hyundai i20’de 140.000 TL’ye Varan İndirim veya Düşük Faizli Kredi Fırsatı

Hyundai i20 modeli için Temmuz 2026 kampanyası kapsamında 140.000 TL’ye varan indirim avantajı sunuluyor. Alternatif olarak müşteriler, 250.000 TL tutarında 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faiz oranlı kredi imkanından yararlanarak yeni i20’ye daha avantajlı koşullarla sahip olabiliyor.

Hyundai BAYON’da 150.000 TL’ye Varan İndirim veya Düşük Faizli Kredi Fırsatı

Hyundai BAYON modelinde Temmuz 2026 dönemi boyunca 150.000 TL’ye varan indirim desteği sağlanıyor. Kampanya kapsamında ayrıca 250.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz oranlı kredi seçeneği de sunularak SUV segmentinde araç sahibi olmak isteyenlere ek finansman avantajı sunuluyor.

Hyundai IONIQ 5'te 2.484.602 TL’den Başlayan Fiyatlar

Hyundai IONIQ 5, Temmuz 2026 kampanyası kapsamında 2.484.602 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Yenilikçi tasarımı, gelişmiş elektrikli mobilite teknolojileri ve geniş iç yaşam alanıyla öne çıkan model, elektrikli otomobil segmentinde dikkat çekmeye devam ediyor.

Hyundai IONIQ 5 N'de 405.000 TL İndirim Fırsatı

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Performans odaklı elektrikli otomobil Hyundai IONIQ 5 N için Temmuz 2026 döneminde 405.000 TL indirim avantajı sunuluyor. Yüksek güç üreten elektrik motorları, sportif sürüş karakteri ve gelişmiş teknolojileriyle öne çıkan model, kampanya kapsamında önemli bir fiyat avantajı sağlıyor.

Hyundai IONIQ 6'da 110.000 TL İndirim Fırsatı

Hyundai IONIQ 6 modelinde Temmuz 2026 kampanyası kapsamında 110.000 TL indirim avantajı sunuluyor. Aerodinamik tasarımı, yüksek verimlilik sağlayan elektrikli motoru ve gelişmiş teknolojik donanımlarıyla dikkat çeken model, kampanya sayesinde daha avantajlı fiyatlarla satın alınabiliyor.

Hyundai IONIQ 9'da 5.810.000 TL’den Başlayan Fiyatlar

Hyundai’nin büyük SUV segmentindeki elektrikli modeli IONIQ 9, Temmuz 2026 döneminde 5.810.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Geniş iç hacmi, ileri seviye konfor özellikleri ve uzun menzil sunan elektrikli altyapısıyla öne çıkan model, markanın amiral gemisi SUV seçenekleri arasında yer alıyor.

Hyundai STARIA Hibrit'te 131.000 TL İndirim Fırsatı

Hyundai STARIA Hibrit modelinde Temmuz 2026 kampanyası kapsamında 131.000 TL indirim desteği sağlanıyor. Geniş yolcu kapasitesi, modern tasarımı ve hibrit motor teknolojisiyle dikkat çeken STARIA Hibrit, sunulan kampanya avantajıyla hem aileler hem de ticari kullanıcılar için cazip bir alternatif oluşturuyor.

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