İBB, Corona Virüsüyle İlgili İlk Ciddi Önlemini Aldı

Basın mensupları ile bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Corona virüsü salgınına karşı aldıkları yeni tedbirleri açıkladı. Mart ayı sonuna kadar gösterilerin iptal edildiğini söyleyen İmamoğlu, İBB'ye ait müzelerin de kapatıldığını açıkladı.

15.5 milyon nüfusa sahip olan İstanbul, Corona virüsünün görülme ihtimalinin en yüksek olduğu illerden bir tanesi. Çünkü İstanbul, özellikle de yurt dışından gelen uçakların iniş yaptığı merkezlerin başında geliyor.

Bu nedenle İstanbul, virüsün sınır dışından ülkemize girişi için en büyük kapılardan biri konumunda. Bu durumu göz ardı etmeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Corona virüsüne karşı tedbir almaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarla İstanbul'da ne gibi tedbirlerin alındığını kamuoyuyla paylaşmıştı. Her gün milyonlarca İstanbullunun kullandığı toplu ulaşım araçlarında çok ciddi önlemlerin alındığını ifade eden İmamoğlu, araçların sürekli olarak dezenfekte edildiğini ve metro istasyonlarına vatandaşların kullanması için dezenfektanların koyulduğunu açıklamıştı.

Ekrem İmamoğlu, bugün yeniden basın mensuplarıyla bir araya geldi ve İBB olarak aldıkları yeni tedbirleri kamuoyu ile paylaştı. Yaptığı açıklamalarda bu ay sonuna kadar belediyeye ait tiyatroların ve İSMEK kurslarının durdurulacağını söyleyen İmamoğlu, İBB'ye ait müzelerin de ay sonuna kadar kapalı olacağını duyurdu. İmamoğlu, mart ayının sona ermesiyle yeniden değerlendirme yapacaklarını açıkladı.

İstanbul'da belediyeye ait tiyatro ve müzeler, mart ayı sonuna kadar kapatıldı

Türkiye'nin ve özellikle de İstanbul'un hassas bir süreçten geçtiğini belirten Ekrem İmamoğlu, vatandaşların morale de ihtiyaç duyduğunu ifade ederek bu konuyla ilgili neler yapabilecekleri üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Sağlık Bakanlığı ve diğer yetkililerle temaslarda bulunduklarını vurgulayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, alacakları her türlü tedbirin vatandaşların sağlığı için olduğunu belirtti.