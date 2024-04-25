Yıllardır kompleks hibrit ortamlara odaklanan IBM, bu pazardaki önemli isimlerden HashiCorp'u 6,4 milyar dolara bünyesine kattı.

IBM, şirket kültürü olarak altyapılara yönelmeye ve yoğun rekabet ortamlarından uzak durmaya devam ediyor. Yıllar önce bilgisayar pazarından çıkıp altyapıya yönelerek başarı sağlayan firma, sadece bulut bilişim konusunda da Amazon, Google ve Microsoft ile rekabete girmek yerine kurumlara yönelik karmaşık hibrit ortamlar sağlamayı tercih etmişti. Uzun yıllardır pazarın en önemli aktörlerinden olan firma, satın aldığı şirketlere HashiCorp'u da ekledi.

HashiCorp geçen yıl sadece 155 milyon dolar kazanç elde etmesine rağmen IBM'in sahip olduğu tüm markalardan hızlı büyüyordu. Ayrıca bu satın alma ile birlikte firma, bulut ürün ömrü yönetimi ve güvenlik araçları da elde etmiş oldu. IBM firmayı 6,4 milyar dolar karşılığında satın alırken CEO Arvind Krishna, IBM'in portfolyosu ve HashiCorp'un uzmanlığı ile yapay zekâ dönemi için tasarlanmış bir hibrit bulut platformu oluşturulacağını belirtti.

HashiCorp tartışmalarında yeni dönem

HashiCorp daha önce açık kaynak kodlu olarak kullanıma açtığı Terraform platformunu daha şirket odaklı hâle getirmişti. Bu duruma tepki gösteren açık kaynak kod geliştiricileri, OpenTofu adlı alternatifi oluşturmuştu. HashiCorp da OpenTofu'yu Terraform kodlarını kullanmakla suçlamıştı. IBM'in dahil olmasıyla tartışmaların nasıl bir boyut alacağı da merak ediliyor.

IBM daha önce de bu alanda faaliyet gösteren firmalardan Red Hat'i 34 milyar dolara, Appito'yu ise 4,6 milyar dolara satın almıştı.