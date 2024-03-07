İbrahim Haskoloğlu, e-Devlet verilerinin çalındığını iddia ettiği için yargılandığı davadan beraat etti. Gazeteci, şimdi karşı dava açacağını söyledi.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, bundan birkaç yıl önce büyük bir iddia ile gündeme gelmişti. Hatırlayan okurlarımız mutlaka vardır; detaylarına buradaki haberimizden ulaşabileceğiniz olayda, e-Devlet kaynaklı büyük bir veri sızıntısı yaşandığı ortaya çıkmış, ilk olarak Haskoloğlu konuyu haberleştirmişti. Ancak bu durum, Haskoloğlu'na pahalıya patlamıştı. Çünkü yaşanan olaylar üzerine hakkında "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan işlem başlatılmış ve hatta tutuklanmıştı.

Şimdiyse bu konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İbrahim Haskoloğlu, kendisine yönelik davadan beraat ettiğini açıkladı. Bu karar ile 2022 yılında yaşanan e-Devlet sızıntısının ispatlanmış olduğunu söyleyen Haskoloğlu, kendisine iftira atanlara ve hapse girmesine neden olanlara karşı dava açacağını duyurdu.

İbrahim Haskoloğlu tarafından yapılan açıklama şöyle:

2 sene önce kişisel verilerinizin çalındığını ortaya çıkardığım için Süleyman Soylu isimli eski bakanın talimatıyla 8 gün hapse girmiştim.



Bugün atılan tüm iftiralardan beraat ettim. Yani kişisel verilerinizin çalındığı ilk kez kanıtlanmış oldu.



Operasyon çocuğunun kim olduğu ortaya çıktı. Bana bunu yaşatan, iftira atan herkese dava sürecini başlatıyoruz. Süleyman isimli şahıs da dahil.



Kişisel verilerinizin çalındığına dair suç duyurusunda ve CİMER’e başvuruda bulunun. Artık bunun yolu açıldı.



Bu süreçte her an yanımda olan ve emek veren avukatlarıma çok teşekkür ediyorum. En az benim kadar sıkıntı çektiler.

"Vatandaş ve gazeteci olarak üzerime düşeni yaptım" demişti

Tutuklandığı sıra yaptığı açıklamalarda "Vatandaş ve gazeteci olarak üzerime düşeni yaptım." diyen İbrahim Haskoloğlu, avukatlarının açıklamasına göre e-Devlet'te yaşanan sızıntıyı aslında aylar önce öğrenmiş, hatta yetkili isimlere, kurumlara ve Millî İstihbarat Teşkilatına bile bilgi vermişti. Ancak bir dönüş alamayan gazeteci, olayı sosyal medyadan duyurma yoluna gitmiş, sonrasında da başı ağrımıştı. Şimdi tüm bunlar geride kalmış gibi görünüyor.

Peki bu süreçte neler yaşanmıştı?

Her şey, İbrahim Haskoloğlu'nun e-Devlet verilerinin sızdırıldığını söylemesi ile başladı:

Yaklaşık bir hafta sonra da tutuklandı:

Haskoloğlu, mahkemeye verdiği ifadede yetkililerle görüştüğünü söylemişti:

Bir hafta cezaevinde kalan Haskoloğlu, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti: