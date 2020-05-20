Kripto para borsası Icrypex, kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği çözümleriyle ön plana çıkıyor. 7/24 müşteri desteği veren tek Türk kripto para borsası olan platform, Bitcoin alım satımında kullanıcının tüm süreçlerinde birebir destek sağlıyor. Ayrıca Icrypex'in, Webtekno takipçilerine özel bir iPad çekilişi de bulunuyor.

Kripto para sektörünün Türkiye’deki hacmi, özellikle bitcoin fiyatının son yıllarda yükselmesiyle gözle görülür artış yakaladı. Türk kullanıcıların hızlı, güvenli ve şeffaf bir ortamda işlem yapabilmesine aracılık etmek için yola çıkan kripto para borsası Icrypex, pek çok ihtiyaç için geliştirdiği fark yaratan çözümleriyle sektörde dikkat çekiyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerini ileten borsa; "7/24 ulaşılabilirlik ilkesi ile tüm kullanıcıların işlem süreçlerine, kendilerine özel atanan müşteri temsilcisiyle devam etmelerini sağlıyoruz. Böylelikle kullanıcı, sektörü tanırken ve işlem yaparken kendini daha da güvende hissediyor. Hatta, yatırımcı müşterimiz olmasa dahi, kripto paralarla ilgili merak ettiği her konuda Çağrı Merkezimizi arayıp destek alabiliyor. Türk kripto para sektörüne kazandırdığımız bu yenilikle diğer platformlara da örnek olmak son derece mutluluk verici. Türk yatırımcısının daha kaliteli hizmet almasını sağlıyor."

Icrypex, Türk kripto para sektöründe işlem yapmak isteyen her bireyin, kripto paraları kolayca anlaması ve öğrenmesi için, web sitesinde kripto para analizleri yayımlıyor ve bu analizleri, tüm üyeleriyle e-posta olarak da paylaşıyor. Bu sayede, kullanıcılar takip ettiği kripto paraların düşüş ve yükselişlerinde nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgi sahibi oluyor.

“Icrypex, 2018 yılında kuruldu ve çok kısa sürede aktif kullanıcı sayısı 30 bine ulaştı. Bu hızlı artışta, hedeflerimize olan bağlılığın etkisi büyük. Temel prensibimiz, platform arayüzü ve işlem süreçleri açısından, tamamen kullanıcının ihtiyaçlarına yönelik bir borsa hizmeti sunmak. Kullanıcılarımıza sağladığımız Çağrı Merkezi ve analiz desteği, düşük komisyonla işlem yapma kolaylığı bu amaca hizmet ediyor. Hatta geçtiğimiz aylarda bu doğrultuda bir adım daha atarak kripto para transferlerindeki işlem ücretlerini kaldırdığımızı açıkladık. Kullanıcılar kripto para transferlerini 0 komisyon ile gerçekleştirebiliyor. Ayrıca borsa olarak tamamen kendi mühendislerimizin geliştirdiği teknolojiyi kullanıyor ve kullanıcılarımızın varlıklarını üstün güvenlik önlemleriyle koruyoruz.

Platformumuz ise profesyonel kullanıcılar için Pro Görünüm, henüz sektöre yeni giriş yapan, hızlıca kripto para ve bitcoin almak isteyen kullanıcılar için Kolay Al Sat olmak üzere iki farklı işlem hizmeti sunuyor. Kullanıcının bizimle tanıştığı andan itibaren tüm süreçlerinde güvenli ve hızlı bir deneyim yaşaması için platformumuzda geliştirmeler yapıyor ve Telegram da dahil olmak üzere tüm kanallarımız ile onlara destek oluyoruz. Bu çalışmaların kullanıcı tarafında da olumlu dönüşler aldığını görmek, bize gelecek planlarımızı uygulama konusunda azim ve mutluluk veriyor.”

Icrypex’ten teknoloji tutkunlarına özel iPad 10.02 hediye

Icrypex pandemi etkisiyle vaktinin neredeyse tamamını evde geçiren kullanıcılar için bir de çekiliş düzenliyor. Buna göre, çekilişe katılan 4 şanslı kişi iPad 10.02 sahibi olacak. Tek yapmanız gereken çekiliş sayfasına girip Icrypex’te kayıt oluşturarak belirtilen görevleri yerine getirmek. Eğer sizler de bu 4 adet iPad 10.02 hediyeli bu etkileyici çekilişe katılmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.