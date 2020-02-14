Dünya'ya Yakın 'İkili Asteroid Sistemi' Tespit Edildi

Bilim insanları, Dünya’ya yaklaştığını düşündükleri bir asteroidi gözlemeye devam ettiklerinde, bu asteroidin aslında daha büyük asteroidin etrafında döndüğünü keşfettiler. İkili asteroid yapısını gözlem çalışmaları asteroidler hakkında daha fazla bilgi sunabilir.

27 Ocak tarihinde Hawaii Mauna Loa’da bulunan bilim insanları, kullandıkları teleskop ile Dünya’ya yaklaştığını düşündükleri bir asteroidi tespit ettiler. Asteroide, keşif tarihine dayanan bir formülasyon ile 2020 BX12 ismi verildi.

2020 BX12, büyüklüğü ve yörüngesinin Dünya’ya yaklaşması nedeniyle potansiyel olarak tehlikeli asteroid olarak sınıflandırıldı. Asteroid, tespit edildiğinde Dünya’ya 4.3 milyon kilometre kadar yaklaşmıştı. Bilim insanları, yaptıkları hesaplamalarla asteroidin Dünya’ya en yakın mesafesinin bu olacağını hesapladılar. Yani asteroid Dünya’dan artık yaklaşmıyor, aksine uzaklaşıyor.

Asteroidin hareketinin Dünya’yı tehdit edecek şekilde olmadığının ortaya çıkmasının ardından araştırmacılar, asteroidler hakkında daha fazla bilgi edinmek için gözlemlere Porto Riko’daki Arecibo Gözlemevi’nde devam ettiler.

Arecibo Gözlemevi, 28 Aralık 2019’de bölgede meydana gelen bir dizi depremin ardından geçici olarak kapatılmıştı. Gözlemevi, deprem tehlikesinin geçmesinin ardından 29 Ocak tarihinde yeniden açıldı. 2020 BX12’nin gözlemlerinin bir kısmı da burada yapıldı.

Arecibo Gözlemevi’nden gökbilimciler 4 ve 5 Şubat tarihlerinde 2020BX12’yi incelediler. Gözlemlere dayanarak 2020 BX12’nin daha büyük bir asteroid etrafında dönen bir ikili asteroid sistemi olduğu anlaşıldı. Yapılan gözlemlerde büyük asteroidin genişliği 175 metre, küçük asteroidin genişliği ise 70 metre olarak hesaplandı. 5 Şubat’ta yapılan ikinci gözlemden elde edilen verilerde büyük asteroidin genişliği 360 metre olarak hesaplandı.

Gökbilimciler, asteroidlerin büyüklüklerinden tam olarak emin olacakları kadar veri elde edemediler. Eldeki verilerle küçük asteroidin 45 ile 50 saat arasında büyük asteroidin etrafında dönerek yörüngesini tamamladığı tahmin ediliyor. Küçük asteroidin, büyükten daha parlak olduğu ve dönüş sırasında hep aynı yüzünün büyük asteroide dönük olduğu da bilgiler arasında yer alıyor.