Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Türkiye'nin 2020 yılındaki dijitalleşme notunu açıkladı. 4 ana bileşen ve 10 farklı boyut incelenerek verilen puan, Türkiye'nin geçtiğimiz yıla göre daha iyi bir noktada olduğunu ortaya koyuyor. Ancak uluslararası kıyaslamada ülkemiz, dijitalleşme konusunda ortalama seviyede.

Değişen dünya düzeni ile birlikte hayatımıza dahil olan konulardan bir tanesi de hiç şüphesiz dijitalleşme. İnternet ve bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte önem kazanan ve pek çok kurum ve kuruluşun çalışmalarını başlattığı dijitalleşme süreci, hem kişisel hem de kurumsal bazda büyük önem taşıyor. Herhangi bir ülkede tam dijitalleşmenin ne zaman sağlanacağını bilmek mümkün değil ancak Türkiye için işler iyi gidiyor gibi görünüyor.

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), "Türkiye’nin Dijitalleşme Endeksi Raporu" isimli bir çalışma yürütüyor. 2019 yılında Türkiye'nin dijitalleşme notunu 5 üzerinden 2.94 olarak açıklayan TÜBİSAD, şimdi de Türkiye'nin 2020 yılındaki dijitalleşme notunu açıkladı. Açıklanan puan, Türkiye'nin dijitalleşmeye önem verdiğini ve bu konuda 2019 yılına göre biraz daha iyi bir noktada olduğumuzu ortaya koyuyor.

Türkiye'nin 2020 yılındaki dijitalleşme puanı: 3.06

TÜBİSAD, dijitalleşme ile ilgili yaptığı çalışmada 4 ana bileşen ve 10 farklı boyut üzerinde duruyor. İşte tüm bu detaylar bir araya geldikten sonra da Türkiye'nin dijitalleşme notu ortaya çıkıyor. Üstelik TÜBİSAD, bu çalışmayı uluslararası boyutta gerçekleştiriyor ve Türkiye'nin dünya genelinde hangi noktada olduğunu ortaya koyuyor. TÜBİSAD'ın 2020 yılı için gerçekleştirdiği çalışma ise Türkiye'nin dijitalleşme puanının 3.06 olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye’nin Dijitalleşme Endeksi Raporu'nun 4 ana bileşeni; dönüşüm, ekosistem, yeterlilik ve kullanım olarak karşımıza çıkıyor. Dernek, yaptığı analizlerle ülkemizin dijitalleşme konusunda ne seviyede olduğunu ölçüyor. Yapılan son açıklamalar, Türkiye için umut verici olsa da TÜBİSAD'a göre Türkiye, diğer ülkelerle kıyaslandığında "ortalama" seviyede.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı K. Erman Karaca, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaşamı doğrudan etkilediğini ifade ediyor. Özellikle de koronavirüs salgını sürecinde bu durumun çok net bir şekilde görüldüğünü ifade eden Karaca, insanların evlerinde kaldığı süreçte dijital yaşamın ne kadar ön plana çıktığının ve bu durumun da dijital dönüşümün ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söylüyor.