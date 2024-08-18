Koyun Can Derdinde Kasap Et Misali: II. Dünya Savaşı Yıllarında Kadınların Bacaklarına Makyaj Yapmasının İlginç Sebebi

2 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
II. Dünya Savaşı yılları herkes için oldukça zorlu şartlar altında geçti. Bu durumdan nasibini alanlardan biri de kadınlar olmuştu. Çünkü o dönemlerde kadınlar, bacaklarına makyaj yapıyorlardı.

Evet, yanlış okumadınız. Kadınlar, yediden yetmişe güzelliğinden ödün vermemek için akla gelen her yolu denerler. Bu da o örneklerden birisi.

Ancak sebebi yalnızca ‘güzel görünmek’ değildi. Çorap varken neden makyaja ihtiyaç duydular? Hem de bacaklarına!

Kadınlar için şıklık, her zaman önemliydi.

2. dünya savaşı

1940’lı yıllarda da kadınlar, bakımlarından ödün vermiyordu. Savaş yılları olmasına rağmen makyajından giyimine kadar özen gösteren kadınlar, savaştan dolayı bacaklarına giyecek naylon çorap bulmakta zorluk yaşıyordu.

Kulağa garip geldiğinin farkındayız ama gerçekten de ‘naylon çorap kıtlığı’ yaşanıyordu. Sebebi ise tüm naylonların o dönemde halat, paraşüt ve örgü üretiminde kullanılmasıydı.

Peki şıklığından ödün vermek istemeyen kadınlar ne yaptı? Tabii ki bacak makyajı!

bacak makyajı

Pürüzsüz bir bacak görüntüsü elde etmek isteyen kadınlar, bacaklarına giyecek çorap bulamayınca çareyi makyaj yapmakta bulmuşlar. Üstelik bacaklarına sürdükleri şeye de “likit çorap” adını vererek piyasaya bile sürülmüş.

Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi’nde ve İngiltere Amberley Müzesi’nde “Leg Silque Liquid Stockings” adında bu boyalar sergileniyor.

Gerçekçi bir görüntü oluşması için eyeliner ile çizgi bile çekiyorlardı.

bacak makyajı

Çorap giyilmiş görüntüsü vermek için bunca zahmete giren kadınlar, bir de gerçekten bir çorap efekti vermek için siyah bir eyeliner ile çizgi çekmeyi de ihmal etmemişler. Üstelik işler daha ne kadar çığırından çıkabilir derken bu çizgiyi kusursuz çekebilmek için bir alet dahi üretilmiş!

Demek ki neymiş? Bugüne dek dünya üzerinde yaşanan büyük bir savaş bile kadınların güzelliklerine önem vermelerinin önüne geçememiş.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

II. Dünya Savaşı'nda Amerika’nın Pastırmayı ‘Patlayıcı’ Olarak Kullanmasının Hiç Tahmin Edemeyeceğiniz Nedeni
İLGİLİ HABER

30 Yaşındaki Bir Norveçlinin, II. Dünya Savaşı'nda Aldığı Darbeden Sonra Alman Aksanıyla Konuşmaya Başladığı İlginç Hikâye
İLGİLİ HABER

II. Dünya Savaşı'nın Bittiğine İnanmayarak 30 Yıl Issız Bir Adada Tek Başına Yaşayan Japon Asker Teruo Nakamura'nın İlginç Hikâyesi

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler