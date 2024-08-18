II. Dünya Savaşı yılları herkes için oldukça zorlu şartlar altında geçti. Bu durumdan nasibini alanlardan biri de kadınlar olmuştu. Çünkü o dönemlerde kadınlar, bacaklarına makyaj yapıyorlardı.

Evet, yanlış okumadınız. Kadınlar, yediden yetmişe güzelliğinden ödün vermemek için akla gelen her yolu denerler. Bu da o örneklerden birisi.

Ancak sebebi yalnızca ‘güzel görünmek’ değildi. Çorap varken neden makyaja ihtiyaç duydular? Hem de bacaklarına!

Kadınlar için şıklık, her zaman önemliydi.

1940’lı yıllarda da kadınlar, bakımlarından ödün vermiyordu. Savaş yılları olmasına rağmen makyajından giyimine kadar özen gösteren kadınlar, savaştan dolayı bacaklarına giyecek naylon çorap bulmakta zorluk yaşıyordu.

Kulağa garip geldiğinin farkındayız ama gerçekten de ‘naylon çorap kıtlığı’ yaşanıyordu. Sebebi ise tüm naylonların o dönemde halat, paraşüt ve örgü üretiminde kullanılmasıydı.

Peki şıklığından ödün vermek istemeyen kadınlar ne yaptı? Tabii ki bacak makyajı!

Pürüzsüz bir bacak görüntüsü elde etmek isteyen kadınlar, bacaklarına giyecek çorap bulamayınca çareyi makyaj yapmakta bulmuşlar. Üstelik bacaklarına sürdükleri şeye de “likit çorap” adını vererek piyasaya bile sürülmüş.

Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi’nde ve İngiltere Amberley Müzesi’nde “Leg Silque Liquid Stockings” adında bu boyalar sergileniyor.

Gerçekçi bir görüntü oluşması için eyeliner ile çizgi bile çekiyorlardı.

Çorap giyilmiş görüntüsü vermek için bunca zahmete giren kadınlar, bir de gerçekten bir çorap efekti vermek için siyah bir eyeliner ile çizgi çekmeyi de ihmal etmemişler. Üstelik işler daha ne kadar çığırından çıkabilir derken bu çizgiyi kusursuz çekebilmek için bir alet dahi üretilmiş!

Demek ki neymiş? Bugüne dek dünya üzerinde yaşanan büyük bir savaş bile kadınların güzelliklerine önem vermelerinin önüne geçememiş.

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