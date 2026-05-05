İkinci El Araç Alacakları İlgilendiren Düzenleme: Ekspertizde Yeni Kurallar Geliyor!

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni düzenleme ile birlikte ekspertiz raporları için önemli adımlar atılıyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

İkinci el araç alım-satımında yıllardır tartışma konusu olan ekspertiz raporları için önemli bir adım atılıyor.

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenleme ile birlikte alıcı ile satıcıyı karşı karşıya getiren “raporla oynama” iddiaları artık tarihe karışacak.

Ekspertiz hizmetleri artık daha net

Yeni yönetmelik taslağıyla birlikte, ekspertiz hizmetleri ilk kez kapsamlı bir yasal çerçeveye oturtuluyor.

Raporlama standartları netleşiyor, işletmelerin sorumlulukları ise detaylı şekilde tanımlanıyor. Amaç daha şeffaf, daha güvenilir ve daha adil bir ikinci el piyasası yaratmak.

Yetki belgesi olmadan hizmet yok

Dönemin en dikkat çeken değişikliklerinden biri de “yetki belgesi” zorunluluğu. Artık her ekspertiz firması bu belgeyi almak zorunda olacak. Bunun için de:

  • TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
  • Mesleki yeterlilik sahibi teknik personel
  • Zorunlu mesleki sorumluluk sigortası

gibi şartlar aranacak. Böylece merdiven altı diye tabir edilen, denetimsiz işletmelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sahte rapor dönemi bitiyor

Yeni düzenlemenin belki de en güçlü ayağı dijitalleşme. Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulacak “Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi” sayesinde tüm raporlar merkezi bir sistemde tutulacak.

Yani artık her rapor izlenebilir olacak, geçmişi silinemeyecek ve değiştirilemeyecek. Rapor üzerinde sonradan oynama yapılmasının da önüne geçilecek. Ayrıca vatandaşlar, ekspertiz raporundaki karekodu okutarak belgenin doğruluğunu saniyeler içinde kontrol edebilecek. Yani “Bu rapor gerçek mi?” sorusu artık çok daha hızlı yanıt bulacak.

Hatalı raporun bedelini kim ödeyecek?

Yeni sistem sadece denetimle sınırlı değil. Ekspertiz firmalarının sorumluluğu da ciddi şekilde artırılıyor. Eğer raporda hata, eksiklik ya da gizlenmiş bir kusur varsa değer kaybı ve onarım masrafları gibi zararlar ekspertiz firması tarafından karşılanacak. Üstelik bu zararlar, zorunlu sigorta sistemi üzerinden tazmin edilecek.

Vatandaşlar için bir diğer önemli yenilik de itiraz sürecinde. Artık her şey dijital olacak:

  • 5 gün içinde sistem üzerinden itiraz yapılabilecek
  • İşletmeler 3 gün içinde yanıt vermek zorunda olacak
  • Gerekirse rapor ücretsiz şekilde yenilenecek

