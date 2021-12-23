Apple'ın 2014 yılında karşımıza çıkardığı iPhone 6 serisi, kullanıcıların büyük oranda beğenisini kazanmıştı. Önceki modellere göre köklü bir tasarım değişikliğine gidildiğini gördüğümüz iPhone 6 serisini, en çok da Plus modelini kullananları hala görüyoruz. Peki bu cihaz, 2021'de almaya değer mi?

Apple, yıllardan beri devam ettirdiği köşeli ve düz kenarlı tasarım anlayışına iPhone 6 serisiyle farklı bir tat katmıştı. Bu bağlamda yeni seri hem inceltilmiş hem kenarları yumuşatılmış hem de performansı önceki nesle dönüp baktırmayacak derecede artırılmış şekilde karşımıza çıkmıştı.

Söz konusu seri iOS 8 ile kullanıcılara sunulmuştu. Fakat günümüzde Apple, iPhone 6 ve 6 Plus’ı iOS 12 sürümüne kadar getirmiş durumda. Apple’ın cihazlarını uzun süre güncellemelerle desteklemesi sayesinde hala bu cihazları kullananları görebiliyoruz. Peki 2021 yılında dolar adeta uçuyorken ikinci el iPhone 6 Plus alınır mı? Gelin birlikte bakalım.

iPhone 6 Plus ikinci elde hala alınır mı?

iPhone 6 Plus’ın serinin diğer üyeleriyle birlikte üretimi durduğu için artık satın almak için en çok öne çıkan çare ikinci ele yönelmek oluyor. Etrafta ve ikinci el satış sitelerinde yapacağınız onca araştırmaya değip değmeyeceğini görebilmeniz için artı ve eksileriyle iPhone 6 Plus’ı anlatıp en sonda kendi yorumumuzu ekleyeceğiz.

iPhone 6 Plus, iOS güncellemesi ve WhatsApp desteği alıyor mu?

Geçtiğimiz haftalarda WhatsApp’ın birçok cihazdan desteği keseceğini sizlerle paylaşmıştık. O cihazların arasında iPhone 6 ve 6 Plus modelleri de görününce hem WhatsApp’a hem Apple’a hem de haber kanallarına şikayetler yağmıştı. Biz, listemize bu cihazları dahil etmemiş olsak da farklı sitelerde görünmelerinin sebebini anlatmakta fayda var.

Bazı kanallarda paylaşılan listelerde iPhone 6 ailesinden modellerin yer almasının sebebi, cihazların iOS 8 ile kutudan çıkmış olmasına karşın WhatsApp’ın en az iOS 10 sürümünü talep edecek olmasıydı. Fakat günümüzde iPhone 6 ailesi, iOS 12 sürümüne kadar güncellenebildiğinden -cihazınızı güncel tuttuğunuz sürece- WhatsApp konusunda endişelenmenize gerek yok diyebiliriz.

iOS desteğine gelecek olursak, iPhone 6 ailesinden iPhone 6 ve 6 Plus’ın iOS 12 sürümüne kadar desteklendiğini; iPhone 6S ve 6S Plus’ın ise iOS 15’e kadar gelebildiğini görüyoruz. Apple destek sayfasındaki verilere göre iPhone 6 Plus'ın, en son 23 Eylül 2021 tarihinde güncelleme aldığını da ekleyelim.

Bugün iPhone 6 Plus almanın artıları ve eksileri:

Artılar:

Birçok güncel Apple teknolojisine erişim

Gündelik kullanıcılar için hala sağlam bir tercih

Günümüzde birçok cihaza inatla eklenmeyen görüntü sabitleyici

Yıllara karşı direnen akıcılık

Bütçe dostu

Eksiler:

Serinin kronik sorunu: ekran sararması

Batarya

Oyun performansı

Cihaz aynı kalırken hizmetlerin güncellenmesinden doğan yetişememe sorunu

Çok fazla ömrü kalmadı

Artılar

Birçok güncel Apple teknolojisine erişim:

iPhone 6 Plus, en son iOS 12’de kalmış olsa da günümüzde hala kullanılmakta olan teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Bunların arasında ScreenTime, Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Siri gibi özellikler bulunuyor. Elbette zaman geçtikçe bu hizmetlerin desteğinin kesilebileceğini de akılda tutmak gerek.

Gündelik kullanıcılar için hala sağlam bir tercih:

iPhone 6 Plus’ı günümüzde maalesef standart güçlü bir Apple modeli olarak göremiyoruz. Fakat bu, artık dikkate alınmaması gereken bir model olduğu anlamına gelmiyor.

Ağır iş yükü altında büyük zorluklar çekecek olsa da iPhone 6 Plus’ın, telefonu gündelik amaçlarla kullanacak olanlar için hala sağlam bir tercih olduğunu söyleyebiliriz.

Günümüzde birçok cihaza inatla eklenmeyen görüntü sabitleyici:

Öncelikle bu özelliğin Plus modelinde bulunduğunu söyleyelim. Yani Plus modeli yerine temel iPhone 6’yı tercih ederseniz bu özelliği cihazda bulamayacaksınız.

Bilmeyenler için anlatmak gerekirse kabaca bu özellik, video çekimi sırasında yaşanan sallanmaları ve titremeleri telafi ederek daha stabil bir çekim deneyimi sunuyor.

Yıllara karşı direnen akıcılık:

Günümüzde giriş seviye cihazlarda bile 3 ve 4GB RAM kapasiteleri görürken iPhone 6 Plus’ın sadece 1GB RAM’e sahip olması sizi şaşırtabilir.

Bu da cihazın ister ağır ister hafif olsun her işte yavaş kalacağını düşünmenize sebep olabilir fakat Apple’ın yıllardan beri süregelen donanım ve işletim sistemi uyumu sayesinde iPhone 6 Plus, aradan geçen onca yıla rağmen hala şaşırtıcı derecede akıcı bir deneyim sunuyor.

Bütçe dostu:

Gelelim en kilit noktalardan birine. Yazımızın yazıldığı tarihte dolar, TL karşısında adeta rekor üstüne rekor kırarken -yazının yazıldığı tarihte 1 dolar = 11,23 TL- 2000 TL’nin altında ikinci el olarak rahatça bulabileceğiniz bir model iPhone 6 Plus.

Bu da gündelik olarak kullanılacak bir cihaz için oldukça iyi diyebiliriz. Tek sorununuzun telefon ömrü olması açısından 16 ve 32GB modellerden uzak durmanızı tavsiye ediyoruz.

Eksiler

Serinin kronik sorunu: ekran sararması:

Çıktığı yıl iPhone 6 ailesinin ekran sararması probleminden birçok kullanıcı şikâyet ediyordu. Bu problem, normalde beyaz olan ekranın belirli bölgelerinde sararmaların görülmesiyle kendini gösteriyordu. Cihazların performansına etki etmese de kozmetik olarak kullanıcıları rahatsız eden söz konusu sorunun büyüklüğü kişiden kişiye değişecektir.

Batarya:

iPhone 12 ve üzeri bir cihaza yönelmediğiniz sürece Apple cihazlarda bataryadan şikayetçi olacaksınızdır. Bu sebeple yeni bir iPhone alırken de ikinci ele yönelirken de bu sorunu göz önünde bulundurmanız gerekecektir.

Almak istediğiniz uygun fiyatlı telefonun batarya konusunda gün boyu sizi idare etmesini istiyorsanız iPhone 6 Plus, 2915mAh bataryasıyla sizin için doğru tercih olmayabilir. Yine de bunun kullanım yoğunluğuna göre değişebileceğini belirtelim.

Oyun performansı:

iPhone 6 Plus’ta Apple’ın çift çekirdekli A8 işlemcisi bulunuyor. Çıktığı yıl etrafta olan oyunları akıcı şekilde oynatabilen cihaz, günümüzde oyunların yeni nesil cihazlara yönelik güncellemeler almasından dolayı kullanıcıları donmalarla karşı karşıya bırakıyor.

Bu sebeple hangi cihazı alırsanız alın, oyun oynayacaksınız almadan önce oyun performansını araştırmanız iyi olacaktır.

Cihaz aynı kalırken hizmetlerin güncellenmesinden doğan yetişememe sorunu:

iPhone 6 Plus 2014’te çıkış yaptı. Günümüzde ise iPhone 13 ailesi performansıyla ortalığı birbirine katıyor. Aradan geçen onca zaman içinde hem pazardaki uygulamalar hem de Apple’ın kendi servisleri çok sayıda güncelleme aldı. Bu güncellemeler de her seferinde yeni cihazlara yönelik olduğundan eski modellerde yavaşlıklar görülmeye başlandı.

iPhone 4 serisinde WhatsApp’ın kullanılamamasını buna örnek olarak gösterebiliriz.

Çok fazla ömrü kalmadı:

Bugün bulabildiğiniz takdirde bir iPhone 3 de alma imkânınız bulunuyor. Düz mantıkla düşündüğümüzde o telefonla da arama yapabiliyorsunuz fakat güncel servislerin neredeyse hiçbirini o cihazda kullanamıyorsunuz. iPhone 6 da şu anda güncel birçok teknolojiyi destekliyor fakat yakın zamanda olmasa da bir süre sonra iPhone 3’ün kaderini paylaşacak. Tıpkı iPhone 4 ailesinin yaptığı gibi.

Sonuç:

iPhone 6 Plus, günümüzde hala gündelik olarak kullanılabilecek bir cihaz. Yani Apple’ın iPhone 13’ten sonraki modeline geçiş için hazırlanması sizleri korkutmasın.

Öğrenciyseniz ve işinizi görebilecek bütçe dostu bir telefon arıyorsanız, oyun oynamaktan çok internette gezinmek gibi basit işler için bir cihaz arıyorsanız iPhone 6 Plus’ın biçilmiş kaftan olduğunu söyleyebiliriz.

Fakat daha ağır yükler bindireceğiniz bir cihaz arıyorsanız iPhone 6 Plus’ın sizin için uygun olduğunu söyleyemeyeceğiz. Her iki türlü de cihazın uygulama ve hizmet desteği açısından ipin ucunda olduğunu akılda tutmak gerek.

Son olarak en az 64GB dahili hafızalı model seçimi yapmanız, kullanım ömrü açısından yararınıza olacaktır. Siz de cihaz hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.