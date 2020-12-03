Bir cihazın kullanım ömrü, pek çok özelliğinden çok daha önemlidir. Özellikle ülkemizdeki yüksek fiyatlar düşüldüğü zaman bir iPhone kaç yıl kullanılabilir sorusu daha da büyük öneme sahip oluyor. Peki, sevilen Apple telefonu iPhone aldığınız zaman kaç yıl kullanabilirsiniz, bu cihazların ortalama kullanım ömrü nedir?

Pek çok kullanıcı yüksek fiyatlar ödediği, belki birkaç yıla uzayan taksitlerle aldığı iPhone cihazı kullanabildiği kadar kullanmak istiyor ancak tüm ürünlerin belirli bir ömrü var. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan ve Apple’a ceza kesilmesi ile sonuçlanan Batterygate skandalı sonrası tüm iOS kullanıcıları bir iPhone kaç yıl kullanılabilir, kullanım ömrü maksimum nedir diye merak ediyor.

Bir iPhone en fazla kaç yıl kullanılabilir sorusunun yanıtı kullanıcı alışkanlıklarına ve isteklerine göre değişen bir süredir. Ancak genel olarak bir iPhone ömrü hesaplamak istediğimiz zaman cihazın almış olduğu güncelleme sayılarını baz alabilirsiniz. Sonuçta artık güncelleme almayan bir cihaz hem işlemler sırasında hem de mobil uygulama çalıştırma sırasında sorun yaratacak ve kullanımı zorlaşacaktır.

Batarya ömrü güncellemeler üzerinden anlaşılabilir. Peki hangi iPhone modeli, kaç iOS güncellemesi almıştı?

2007, iPhone 2G: 2 güncelleme

2008, iPhone 3G: 2 güncelleme

2009, iPhone 3Gs: 3 güncelleme

2010, iPhone 4: 3 güncelleme

2011, iPhone 4s: 4 güncelleme

2012, iPhone 5: 4 güncelleme

2013, iPhone 5c: 3 güncelleme

2013, iPhone 5s: 5 güncelleme

2014, iPhone 6 / 6 Plus: 4 güncelleme ​Bu model ve öncekiler artık güncelleme almıyor

2015, iPhone 6s / 6s Plus: 5 güncelleme 6s alesi ise son olarak iOS 14 güncellemesini aldı.

2016, iPhone SE 1: 5 güncelleme

2016, iPhone 7 / 7 Plus: 4 güncelleme

2017, iPhone 8 / 8 Plus: 3 güncelleme

2017, iPhone X: 3 güncelleme

2018, iPhone XR: 2 güncelleme

2018, iPhone XS / XS Max: 2 güncelleme

2019, iPhone 11: 1 güncelleme

2019, iPhone 11 Pro / 11 Pro Max: 1 güncelleme

2020, iPhone SE 2: 1 güncelleme

2020, iPhone 12 / 12 mini: 1 güncelleme

2020, iPhone 12 Pro / 12 Pro Max: 1 güncelleme

Ortalama her yıl Apple tarafından yeni bir iOS güncellemesi yayınlandığını düşünürsek, bir iPhone’un aldığı güncelleme sayısı ile kullanım ömrü doğru orantılıdır. Güncelleme almamış olsa bile cihazı kullanmanız mümkün ancak özellikle yeni mobil uygulamalarda gözle görülür bir uyumsuzluk yaratacaktır.

iPhone’ların aldığı güncelleme sayısının her geçen yeni modelde artan bir grafik izlediğini görüyoruz. Çıkışta sahip olduğu ilk versiyonu ve güncelleme olmadan da kullanabileceğiniz kısa süreyi de sayarsak, bir iPhone ömrünün giderek uzadığını söylemek yanlış olmaz.

Endüstri analizleri:

Horace Dediu bir endüstri analisti, uzun yıllardır Apple ürünleri başta olmak üzere piyasada bulunan tüm mobil cihazları ve bunlara bağlı aksesuarları analiz ediyor. Analiz sonuçları; kullanıcı için bu ürünü almaya değer mi, yatırımcı için bu şirkete yatırım yapmaya değer mi sorularını yanıtlıyor.

Bazı şüpheli kullanıcılar, şirketlerin ürünlerini daha kısa süre kullanılması için tasarladıklarını düşünseler bile Horace Dediu gibi analistler bu durumun tersini savunuyorlar. Artık evladiyelik olmasa bile 1 - 2 yıl kullanım ömrüne sahip ürünler yaratan şirketler hem müşteri hem de yatırımcı kaybediyorlar.

Endüstri analizleri sonucu elde edilen diğer bir veri de şirket tarafından kaç ürün satıldığı ve bu ürünlerinin kaçının hala kullanımda olduğudur. Milyonlarca ürün satan ancak bunların yalnızca yarısı kullanımda olan bir şirket hiç de prestijli değildir. Söz konusu analizler, doktor muayenesi sonucu gibi bir şirketin endüstriyel açıdan sağlıklı olup olmadığını gösteren istatistiklerdir.

Appler ürünlerinin kullanım ömrü:

Endüstri analisti Horace Dediu tarafından 2018 yılında yapılan son analize göre, Apple ürünlerinin ortalama kullanım ömrü 4 yıl 3 ay olarak belirlenmiş durumda. Mac bilgisayarlar, iPad tabletler ve iPhone telefonların kullanım ömrünü kapsayan bu süre, ortalama bir cihazın ortalama kullanım ömrünü ifade ediyor. Elbette, daha uzun ya da daha kısa sürede ömrünü tamamlayan cihazlar da olabilir.

Apple CEO’su Tim Cook, 2016 yılının Ocak ayında yaptığı açıklamada aktif olarak kullanılan Apple cihaz sayısının aylık 1,3 milyar adet olduğunu söylemişti. İlk iPhone modelinin piyasaya çıktığı 2007 yılından beri toplamda 2,05 milyar adet satılan Apple cihazlardan 750 milyon adedinin artık kullanılmadığı düşünülüyor.

Horace Dediu tarafından yapılan aynı analize göre; Apple’ın kümülatif satışlarının 2013 yılının üçüncü çeyreğinde 750 milyona ulaştığı da göz önüne alındığı zaman bir Apple ürününün 4 yıl 3 ay ömrü olduğu ve satılan üç Apple cihazdan ikisinin hala kullanımda olduğu görülüyor.

ZDNet internet sitesinde yayınlanan bir habere göre Apple, 2016 ve 2017 yılları arasında yalnızca aktif durumda olan cihazların numaralarını paylaşmıştır. Bu nedenle yapılan analizlerin tam olarak gerçeği yansıtamadığı düşünülüyor. Mac bilgisayarlar ve iPad tabletler, iPhone telefonlar kadar sık yenilenmediği için bu cihazların ortalama kullanım ömrü hesaplanmasını nasıl etkilediği de tam olarak bilinmiyor.

Bir iPhone en fazla kaç yıl kullanılabilir?

Analizler ve rakamlar biraz kafa karıştırıcı olabilir. Toparlamak gerekirse; son iOS güncellemesi olan iOS 14’ü alamayan iPhone 6 / 6 Plus modeli 2014 yılında piyasaya iOS 8 ile çıkmış ve 4 iOS güncellemesi almıştır. Ortalama güncelleme süresini 1 yıl olarak düşünürsek iPhone 6 / 6 Plus modeli 5 yıl sorunsuz olarak kullanılmıştır.

Elbette, kullanım ömrü genel kriterlere göre hesaplanıyor. Cihazın kullanım sırasında yaşadığı eskime payı, Apple’ın planlı batarya eskitme işlemleri gibi pek çok durum iPhone kullanım ömrü üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Yine de genel olarak özetlemek gerekirse bir iPhone’un kullanım ömrü için 4 ile 5 yıl arasında değişir diyebiliriz.

Gönül ister ki, belki birkaç yıl taksidini ödediğimiz telefonları, tabletleri, bilgisayarları bir ömür boyu kullanalım ancak planlı ya da plansız olarak her cihaz eskiyor. Cihaz eskimese bile her geçen gün gelişen teknoloji ile yeni özellikler ortaya çıkıyor ve bu yeni özellikler bir süre sonra neredeyse ihtiyaç haline geldiği için kullanıcı yeni cihazlara yöneliyor.