iPhone 13 Serisi, Batarya Testine Girdi: İşte Sonuçlar

Teknoloji devi Apple, 14 Eylül Etkinliği'nde tanıttığı iPhone 13 ailesinin şimdiye kadarki en iyi batarya ömrüne sahip olduğunu söylemişti. Bunu test etmek isteyen bir YouTuber, iPhone 13 Pro ve Pro Max'i serinin önceki telefonlarıyla karşı karşıya getirdi.

Apple, geçtiğimiz haftalarda 14 Eylül etkinliğini gerçekleştirmiş ve yeni iPad, Apple Watch ve iPhone ürünlerini tanıtmıştı. Diğer cihazlarda olduğu gibi iPhone 13 ailesinde de Apple, normalde şirketten görmeye alışık olmadığımız -120Hz ekran tazeleme hızı gibi- yenilikler sunmuştu. Bu yeniliklerden biri de iPhone 13 ailesinin önceki modellere göre oldukça geliştirilmiş batarya kapasitesiydi.

Şimdiye kadarki en gelişmiş batarya deneyimini sunan iPhone 13 ailesi, bunu kanıtlamak için Mrwhosetheboss kanalına konuk oldu. Serinin önceki modelleriyle karşılaştırılan telefonlar, ortalamanın oldukça üstünde performans sergiledi. iPhone 13 Pro Max ise rekorları alt üst etti desek yeridir.

%100 ile başlayan iPhone SE, 4 saat bile dayanamadı

Yapılan testte; iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 12, iPhone 11 ve iPhone SE karşı karşıya getirildi. Tüm telefonlar, yüzde yüz şarj ile teste başladı. Sosyal medyada aralıksız 1 saat gezinmeyle bataryaların geldiği nokta şu şekilde:

iPhone 13 Pro Max: %96

iPhone 13 Pro: %94

iPhone 13: %93

iPhone 13 Mini: %91

iPhone 12: %89

iPhone 11: %81

iPhone SE: %80

Buradan sonra YouTube üzerinden video izlenen ve oyun oynanan telefonlar arasında iPhone SE’nin yerlerde olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca telefonların fiyat sıralamasına göre batarya performansı sunduğunu da gözden kaçırmamak gerek. Baştan bu yana geçen 3 saat 38 dakikanın ardından pil seviyeleri şu şekilde:

iPhone 13 Pro Max: %71

iPhone 13 Pro: %65

iPhone 13: %63

iPhone 13 Mini: %55

iPhone 12: %46

iPhone 11: %17

iPhone SE: %0

Telefonlar kaç saat dayandı?

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Son olarak telefonların aktif ve yoğun kullanımda ne kadar süre ayakta kalabildiklerini de gösterelim.

iPhone 13 Pro Max: 9 saat 52 dakika

iPhone 13 Pro: 8 saat 17 dakika

iPhone 13: 7 saat 45 dakika

iPhone 13 Mini: 6 saat 26 dakika

iPhone 12: 5 saat 54 dakika

iPhone 11: 4 saat 20 dakika

iPhone SE: 3 saat 38 dakika

iPhone 13 Pro Max’in adeta krallığını ilan ettiği testte iPhone SE’nin ortalamanın oldukça altında performans sergilediğini gördük. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

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