EBS Danışmanlık, 2. el otomobil satışlarına ilişkin verileri açıkladı. Ekim ayında pazardaki satışlar %51,54 arttı.

Türkiye'de 2. el otomobil satışları büyük ilgi görüyor. Son aylarda gittikçe artan ikinci el otomobil satışları rakamlara da yansımış durumda. Temmuz ayından bu yana büyümesi devam eden 2. el otomobil pazarında ekim ayında da satışlar artmaya devam etti.

Ekim ayında %51,54 artan 2. el otomobil satışları toplamda 680 bin 849 adedi buldu. 10 ay sonunda piyasadaki daralma ise böylelikle %2,71'e inmiş durumda. Uzmanlara göre sektör, 2024 yılının sonunda 2023 yılındaki toplam satış rakamı olan 6 milyon 964 bin 700 adetlik satışı aşmayı başaracak.

Yaz aylarındaki durgunluk geride kaldı

Bu yılın temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında 2. el otomobil satışları yükselirken bu dönemden önceki dört ayda satışlar düşüş göstermişti. Temmuz ayına kadar bu yıl ikinci el otomobil satışlarının arttığı tek ay şubat ayı olmuştu.

Son on iki aydaki satış, bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise %6,88 düşüş gösterdi. Bu yıl şu ana kadar gerçekleşen ikinci el otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında %2,71'lik düşüş gösterdi.