İlk kez 2020 yılında hayata geçirilen ve ikinci el otomobil satışlarını güvenli hâle getiren "Güvenli Ödeme Sistemi", 27 Eylül'de zorunlu olacak. Peki bu değişiklik, vatandaşı nasıl etkileyecek?

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği, 2020 yılında "Güvenli Ödeme Sistemi" isimli bir düzenlemeyi hayata geçirmişlerdi. İkinci el otomobil satışları için geliştirilen sistem, olası dolandırıcılıkların önüne geçmeyi amaçlıyordu.

Şimdiyse konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı, Güvenli Ödeme Sistemi düzenlemesinin 27 Eylül tarihi itibarıyla zorunlu hâle getirileceğini açıkladı. Bu tarihten sonra ikinci el otomobil satışı yapmak isteyenlerin, sadece Güvenli Ödeme Sistemi kullanmaları gerekecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama

İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği iş birliği ile hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül tarihi itibari ile zorunlu hale gelecek.

Peki Güvenli Ödeme Sistemi nasıl çalışıyor?

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği tarafından hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi, alıcı ile satıcı arasında bir köprü görevi görüyor. Arabayı satın almak isteyen vatandaş, parayı satıcıya değil, "emanet hesaba" yatıracak. Ardından noterlerdeki işlem tamamlanacak. Noterlik sisteminin onay vermesi ile para, alıcının hesabına aktarılacak. Böylelikle hem sahte para olasılığı ortadan kalkacak hem de çeşitli dolandırıcılıklar önlenmiş olacak.

2020'den beri hayatımızda olan düzenleme ile ilgili detaylı bilgi için