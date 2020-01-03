İkinci El Otomobil Alım-Satımında Yeni Bir Dönem Başlıyor

Gidilen bir uygulama değişikliğiyle birlikte noterlerde, "güvenli ödeme sistemi"ne geçilecek. Bu sistem kapsamında ikinci el araç satışlarındaki araç bedeli, ilk olarak bir "emanet hesaba" aktarılacak. Noterlikteki işlemin tamamlanmasıyla da para, satıcının hesabına geçecek.

Sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, 2020 yılının başlamasıyla birlikte bazı uygulamalarda değişikliğe gidildiğinden bahsetmiştik. Şimdi bir kez daha yeni bir uygulama haberiyle karşınızdayız. Bu sefer hayata geçirilen yeni uygulama, noterlerde yapılacak işlemleri yakından ilgilendiriyor.

Noterlerin yaptığı işlemler arasında en yaygın olanı ikinci el araç satışları. Ancak ikinci el otomobil sektörü, Türkiye'de zaman zaman dolandırıcılıklarla da anılıyordu. Hal böyle olunca da yetkililer, yeni bir uygulamayı hayata geçirdiler. 1 Şubat 2020 itibarıyla hayatımıza girecek olan bu yeni uygulama, vatandaşların dolandırılmasının önüne geçecek.

İkinci el araç satışlarında dolandırıcılık ortadan kalkıyor

Noterler, mevcut düzen içerisinde ikinci el otomobillerin ödeme işlemlerine resmi olarak karışamıyorlardı. Ancak 1 Şubat 2020 itibarıyla hayatımıza girecek yeni uygulama kapsamında noterler "güvenli ödeme sistemi"ne sahip olacaklar. Böylelikle bir aracı satın alan vatandaş, ödemesini "emanet hesap" isimli bir havuza yapacak. Noterdeki satış işlemi tamamlandıktan sonra da satıcıya ait olan para, satıcının hesabına doğrudan ve güvenli olarak aktarılacak.

Güvenli ödeme sistemi, vatandaşlara çok ciddi bir güvenlik önlemi sağlamış olacak. Çünkü yeni sistem sayesinde noterdeki devir işlemi tamamlanmadan para, emanet hesaptan çıkamayacak. Böylelikle satıcının notere gelmeme veya satış işlemini gerçekleştirmeme gibi bir durumu ortadan kalkmış olacak. Ayrıca son anda anlaşamayan vatandaşlar, satışı iptal etmeye karar verdikleri anda paranın iadesi konusunda herhangi bir sorun yaşamamış olacaklar.

Aslına bakacak olursak Türkiye'deki noterlik sistemi, bir süredir büyük değişimler içerisinde. Kısa bir süre önce hayatımıza giren yeni bir uygulamayla birlikte de nöbetçi noterlik uygulamasına geçildi ve vatandaşlar, hafta sonları da noter işlemlerini halledebildiler. Alınan bu karar, vatandaşların işlerini ciddi anlamda kolaylaştırmıştı. Ancak noterlik sistemindeki yenilikler bunlarla da sınırlı değil.

Güvenli ödeme sistemiyle aynı anda başlayacak başka bir noterlik hizmeti ise kredi kartı ve banka kartıyla ödeme imkanı olacak. Yani vatandaşlar, 1 Şubat 2020 itibarıyla noterdeki işlemlerini kredi kartı veya banka kartları aracılığıyla yapabilecekler. Böylelikle Türkiye'de aktif olarak kullanılan kredi kartları, artık noterlerde de geçerli olmuş olacak.