İkinci El Telefonlarda da Garanti Dönemi Başlıyor

Geçtiğimiz yıl alınan bir kararla, ikinci el olarak satılan cep telefonu ve tabletlerin en az 12 ay garanti ile satılması, kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin Ticaret Bakanlığı onaylı yenileme merkezlerinde yenilenmesi zorunluluğu getirilmişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yenileme merkezi olmak için başvuru yapan ilk firmaya belge verildiğini duyurdu.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 60. Olağan Kurul Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla düzenlendi. Bakan Varank toplantının ardından açıklama yaptı.

Öncelikli olarak TSE'nin standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında, sahip olduğu tecrübe ile Türkiye'nin hem bölgedeki ülkelere hem de İslam dünyasına liderlik ettiğini belirten Varank, “Tabii nihai amacımız TSE’yi uluslararası camiada daha fazla tercih edilen öncü kuruluşlardan bir tanesi haline getirebilmek. Şunu çok iyi biliyoruz, TSE ne kadar güçlü olursa özellikle gelişmiş ülke pazarlarındaki sanayicimiz de o kadar güçlü olur. O yüzden TSE’nin faaliyetlerine her zamankinden çok daha fazla Bakanlık olarak da önem veriyoruz." dedi.

İşte Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Standartların önemini vurgulayan Bakan, “Biz Türkiye olarak sadece standartlara uyum sağlamak değil, aynı zamanda karar verici bir ülke olmak istiyoruz. Türk Standartları Enstitümüz de adımlarını, bu hassas noktayı dikkate alarak atıyor” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Elektrikli Araçlar ve Elektrikli Araç Şarj Sistemleri Temel Terim ve Tanımlar Standardı’nı örnek vererek, “Bu standartla TOGG’un ürettiği araç başta olmak üzere elektrikli araç şarj ekosisteminin güçlendirilmesi için teknik çalışmaların zeminini ve ilk adımını atmış olduk” diye konuştu.

Yenileme nerkezleri ile ikinci el telefon ve tabletlere garanti

TSE'nin ikinci el cep telefonları ile ilgili önemli bir çalışma da yürüttüğünü söyleyen Varank, "Bu kapsamda cep telefonu yenileme merkezleri için bir standart belirledik. Standardımız, Ticaret Bakanlığı ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla hazırlanarak yürürlüğe girdi ve belgelendirme işlemlerine başladık. Şu ana kadar 7 firma yetkili yenileme merkezi olmak üzere başvurularını yaptı. Bir firmamız eksiklerini tamamlayarak ilk yetkili yenileme merkezi olmaya hak kazandı" dedi.

Varank sözlerini "Ürün yenileme alanındaki bu ilk standart, bundan sonra ülkemizde her türlü kullanılmış elektrik-elektronik ürünün ekonomiye tekrar kazandırılmasının da yolunu açacak. Böylece hem ekonomik bir değer oluşacak hem de kullanıcıların ikinci elde güvenli ürünlere erişmesinin önü açılmış olacak. Ama kullanıcılar bunları satın alırken herhangi bir garantiden faydalanamıyorlar.

İşte bu 'yenileme merkezleri'nin elinden çıkmış ikinci el cep telefonları belirli bir garantiye kavuşmuş olacak. Vatandaşlarımız bunu satın aldıklarında bilecekler ki bu telefon ikinci el bir telefondur ama bunun üzerinde her türlü iyileştirme ve bakım yapılmıştır ve ben bunu satın aldığımda 1-2 yıl garantiye sahip olacağım. Böylece ikinci el telefonu çok daha rahat bir şekilde satın almanın imkanına kavuşmuş olacaklar." şeklinde tamamladı.