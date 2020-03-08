İklim Değişikliği, 1.500 Yılık Ok Başını Ortaya Çıkardı

Dünyanın geleceğini ve dünya üzerindeki yaşamı tehdit eden iklim değişikliği, buzulların altına kalan antik eserlerin de ortaya çıkmasına sebep oluyor. Norveç’te gerçekleştirilen bir program kapsamında da eriyen buzulların altından 1.500 yıllık ok başı bulundu.

Dünyamızın ve dünya üzerindeki yaşamın en büyük tehditlerinden bir tanesi olan iklim değişikliği, tam 1.500 yıldır bir buzulun altında gömülü kalan okun ortaya çıkmasına sebep oldu.

Germen Demir Çağı’na (Germanic Iron Age) kadar uzanan antik ok başı, Norveç’in güneyinde keşfedildi. Norveç’in kuzey bölgesinde ayrıca okun sapı ve bir adet kuş tüyü de bulundu. Ok başı, tam 17 santim uzunluğunda ve 28 gramın biraz üstünde bir ağırlığa sahip.

İklim değişikliğinin ortaya çıkardığı ok başı

Keşfi yapan arkeologlar, iklim değişikliğinin Jotunheimen buzulunu da etkilediğini ve buzun altında kalan yapıların ortaya çıkmasına sebep olduğunu dile getirdi. Buzul Arkeoloji Programı’na (Glacier Archaeology Program) dahil olan antropolog Shoshi Parks, şu ifadeleri kullandı:

“Norveç’in merkezindeki bu bölgede üç ulusal park birleşiyor. Ancak 1.900 metreden yüksek 250 zirvesiyle birlikte Jotunheimen aralarında en dikkat çekeni. Ayrıca bu zirve noktaları arasında Kuzey Avrupa’nın en yüksek noktaları olan Galdhøpiggen ve Glittertind de bulunuyor.”

Uzmanların yaptığı açıklamalara göre iklim değişikliğinin sebep olduğu sıcak havalar, geçtiğimiz seneler içerisinde Norveç’te yer alan birçok buzulun önemli ölçüde erimesine sebep oldu. Tabii çözünen buzullar, arkeologların geçmişten kalan kalıntıları bulmasına izin verse de zamanında keşfedilmeyen kalıntıları da yok edebilir.

Buzul Arkeoloji Programı’nın katılımcılarından bir tanesi olan Lars Pilø da bulundukları bölgede çok hızlı erimeler yaşadıklarını ve bu sebepten ötürü insanlık tarihine ait parçalar bulduklarını dile getirdi. Jotunheimen’da çalışmalarını sürdüren ekip, geçtiğimiz sene de atlar için tasarlanmış antik bir kar raketi keşfetmişti. Bu keşfinde Viking Çağı ya da Ortaçağ Dönemi’ne denk geldiği düşünülüyor.

Norveç’te gerçekleştirilen Buzul Arkeoloji Programı kapsamında 2 binden fazla eser bulundu ki bu eserlerden en eskisi 6 bin yaşındaydı. Program kapsamında bulunan eserler arasında insan yapımı avcılık araçları, deri ve giysiler gibi birçok şey eşya bulunuyor.