İklim Değişikliğinin Etkilerini Gösteren Minecraft Modu

Minecraft'ın eğitim için kullanılan sürümü Education Edition, geçtiğimiz gün yeni bir moda daha kavuştu. Birleşik Krallık Çevre Ajansı ortaklığında geliştirilen mod, iklim değişikliğinin gerçek hayata etkisini öğretmeyi hedefliyor.

Microsoft’un küçük yaştaki öğrenciler için hazırladığı ve bir eğitim platformu olmayı amaçlayan Minecraft’ın Education Edition sürümü, bugün dikkat çeken yeni bir moda kavuştu. Birleşik Krallık Çevre Ajansı ile Microsoft iş birliğiyle eklenen yeni mod, öğrencilere iklim değişikliğinin dünya üzerindeki etkilerini göstermeyi hedefliyor.

Rivercraft ismiyle yayımlanan yeni mod, doğrudan iklim değişikliğinin tüm etkilerini hedeflemiyor. Mod, bunun yerine İngiltere’nin Preston kentinde inşa edilmekte olan 54,7 milyon sterlinlik sel savunma planına odaklanıyor. Bu plan kapsamında yaklaşık 5.000 eve sel riskini azaltmak için tasarlanan sel duvarları, cam paneller ve bentler gibi yapılar ekleniyor.

Modda üç farklı oyun var:

Öğrencilerin daha bilinçli olmasını sağlayacak olan mod, bu planıysa üç farklı oyun ile anlatıyor. ‘Yükseltmeyi Yönetme’ modunda oyuncular, başarılarını ölçmek için bölgeyi su basmadan önce Preston’ın taşkın savunmalarının kendi versiyonlarını oluşturuyorlar. ‘Sel Önleme’ ise oyuncuların, bireylerin iklim değişikliğini hafifletmeye nasıl yardımcı olabileceğini keşfetmelerini sağlıyor. ‘Yerel Çevremiz’ modundaysa yerel vahşi yaşam türlerini bulmak ve kayda geçirmek için oyun içi bir ekolojik araştırma yürütmek hedefleniyor.

Sel, Preston kenti ve Lancashire ilçesi için 2015 ve 2020 yıllarında da somut bir şekilde görüldüğü gibi büyük bir sorun teşkil ediyor. Daha önce 2.500 evi etkileyen ve 1,3 milyar sterlinlik hasara yol açan sel faciası, İngiltere’de yeni önlemlerin alınması için harekete geçilmesine neden olmuştu. Bu önlemlerden biri de gençleri küçük yaşlardan itibaren bilinçlendirmek oldu..