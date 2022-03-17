Bu Hayvanların İsimlerini Bilebilir misin? [TEST]

Çoğuna belgesellerde bile rastlanamayan bu hayvanların hepsi de alışılagelmişin dışında. Bakalım en azından birkaç tanesinin türünü bilebilecek misin?

Açıkçası bu 15 hayvanın tamamının türünü bilmek imkansıza yakın, tabii bir zoolog değilsen. Bu yüzden amaç, eğlenirken öğrenmek. Testi çözerken ilginç hayvanları görmekle kalmayp onlar hakkında kısa ve öz bilgiler de edineceksin. Hazırsan başlayalım... 1. 500 kg civarındaki ağırlığıyla karada yaşayan en büyük etçil olan bu hayvanın türü ne olabilir? Leopon

Jaglion

Liger

Tigor CEVAP 2. "Tardigrad" olarak da bilinen bu minik canlının Türkçe ismi nedir? Su ayısı

Su kurdu

Su kirpisi

Su koyunu CEVAP 3. Bir diğer ismi "narval" olan bu canlı, denizin tek boynuzlu atları olarak bilinirler. Deniz unicornu

Oklu yunus

Deniz gergedanı

Oklu fok CEVAP 4. Doğu Avustralya ve Tazmanya Adası'na özgü, gagalı bir yarı-deniz memelisidir. Ördek gagalı kunduz

Kaşık gagalı samur

Ornitorenk

Armadillo CEVAP 5. Bir pokemonu andıran bu sevimli su canlısının türü nedir? Aksolotl

Japon semenderi

Pembe geko

Körfez muturu CEVAP 6. "Dugong" olarak da bilinen bu deniz memelisi, Hint Okyanusu ve Kızıldeniz'in yanı sıra Doğu Afrika ve Güneydoğu Asya kıyılarında, Avustralya'nın kuzey ve Hindistan'ın batı sahillerinde yaşamını sürdürür. İnek balığı

Deniz ineği

Su ineği

İnek foku CEVAP 7. Zürafa ve zebra melezi gibi görünen bu tür nedir? Pika

Okapi

Kapibara

Pangolin CEVAP 8. Görünümü oldukça ilginç olan bu canlı, yapılan bir ankette dünyanın en çirkin hayvanı seçilmişti. Çamurbalığı

Damlabalığı

Peltebalığı

Jölebalığı CEVAP 9. Domuza benzeyen, burunlarının kavrama özelliği olan ve otlanarak beslenen büyük memelilerden biri. Karıncayiyen

Vombat

Sığın

Tapir CEVAP 10. Köpekgiller familyasından, Güney Amerika'nın en büyük yaban köpeğidir. Peki ismi nedir? Yeleli kurt

Yeleli tilki

Yeleli çakal

Yeleli dingo CEVAP 11. Geniş burunları ile dikkat çeken bu tür, soyu yok olma tehlikesi altında bulunan bir canlıdır. Fil geyiği

Sayga antilobu

Tibet impalası

Gerenuk CEVAP 12. Afrika'nın tropikal doğu bölgesinde, Sudan'dan Zambiya'ya kadar büyük bataklıklarda yaşayan ilginç bir kuş türü. Kürek gagalı flamingo

Miğfer gagalı kakadu

Pabuç gagalı leylek

Kaşık gagalı pelikan CEVAP 13. Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki kıyılarda ve adalarda yaşan bu kuşa pek hoş bir isim verilmemiş ne yazık ki. Mavi ayaklı sümsük kuşu

Mor ayaklı angut kuşu

Eflatun ayaklı pörtlek kuşu

Turkuaz ayaklı andaval kuşu CEVAP 14. Türünün tükenmiş olduğuna inanılıyordu ancak 19'uncu yüzyılda Japonya sularında görülmüştür. 2007 yılında da yine Japonya'da rastlanmıştır. Çatal dişli köpek balığı

Fırfırlı yılan balığı

Fırfırlı köpek balığı

Çatal dişli yılan balığı CEVAP 15. "Panopea generosa" olarak da bilinen bu istiridyemsi canlının şekli biraz manidar. Penis istiridyesi

Deniztarağı

Geoduck

Deniz hıyarı CEVAP İLGİLİ HABER Görünce 'Bu Hayvan Böyle miymiş?' Diyeceğiniz Yakın Çekim 20 Fotoğraf

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