Bu Hayvanların İsimlerini Bilebilir misin? [TEST]

Açıkçası bu 15 hayvanın tamamının türünü bilmek imkansıza yakın, tabii bir zoolog değilsen. Bu yüzden amaç, eğlenirken öğrenmek.
Testi çözerken ilginç hayvanları görmekle kalmayp onlar hakkında kısa ve öz bilgiler de edineceksin. Hazırsan başlayalım...
1. 500 kg civarındaki ağırlığıyla karada yaşayan en büyük etçil olan bu hayvanın türü ne olabilir?
- Leopon
- Jaglion
- Liger
- Tigor
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2. "Tardigrad" olarak da bilinen bu minik canlının Türkçe ismi nedir?
- Su ayısı
- Su kurdu
- Su kirpisi
- Su koyunu
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3. Bir diğer ismi "narval" olan bu canlı, denizin tek boynuzlu atları olarak bilinirler.
- Deniz unicornu
- Oklu yunus
- Deniz gergedanı
- Oklu fok
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4. Doğu Avustralya ve Tazmanya Adası'na özgü, gagalı bir yarı-deniz memelisidir.
- Ördek gagalı kunduz
- Kaşık gagalı samur
- Ornitorenk
- Armadillo
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5. Bir pokemonu andıran bu sevimli su canlısının türü nedir?
- Aksolotl
- Japon semenderi
- Pembe geko
- Körfez muturu
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6. "Dugong" olarak da bilinen bu deniz memelisi, Hint Okyanusu ve Kızıldeniz'in yanı sıra Doğu Afrika ve Güneydoğu Asya kıyılarında, Avustralya'nın kuzey ve Hindistan'ın batı sahillerinde yaşamını sürdürür.
- İnek balığı
- Deniz ineği
- Su ineği
- İnek foku
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7. Zürafa ve zebra melezi gibi görünen bu tür nedir?
- Pika
- Okapi
- Kapibara
- Pangolin
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8. Görünümü oldukça ilginç olan bu canlı, yapılan bir ankette dünyanın en çirkin hayvanı seçilmişti.
- Çamurbalığı
- Damlabalığı
- Peltebalığı
- Jölebalığı
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9. Domuza benzeyen, burunlarının kavrama özelliği olan ve otlanarak beslenen büyük memelilerden biri.
- Karıncayiyen
- Vombat
- Sığın
- Tapir
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10. Köpekgiller familyasından, Güney Amerika'nın en büyük yaban köpeğidir. Peki ismi nedir?
- Yeleli kurt
- Yeleli tilki
- Yeleli çakal
- Yeleli dingo
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11. Geniş burunları ile dikkat çeken bu tür, soyu yok olma tehlikesi altında bulunan bir canlıdır.
- Fil geyiği
- Sayga antilobu
- Tibet impalası
- Gerenuk
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12. Afrika'nın tropikal doğu bölgesinde, Sudan'dan Zambiya'ya kadar büyük bataklıklarda yaşayan ilginç bir kuş türü.
- Kürek gagalı flamingo
- Miğfer gagalı kakadu
- Pabuç gagalı leylek
- Kaşık gagalı pelikan
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13. Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki kıyılarda ve adalarda yaşan bu kuşa pek hoş bir isim verilmemiş ne yazık ki.
- Mavi ayaklı sümsük kuşu
- Mor ayaklı angut kuşu
- Eflatun ayaklı pörtlek kuşu
- Turkuaz ayaklı andaval kuşu
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14. Türünün tükenmiş olduğuna inanılıyordu ancak 19'uncu yüzyılda Japonya sularında görülmüştür. 2007 yılında da yine Japonya'da rastlanmıştır.
- Çatal dişli köpek balığı
- Fırfırlı yılan balığı
- Fırfırlı köpek balığı
- Çatal dişli yılan balığı
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15. "Panopea generosa" olarak da bilinen bu istiridyemsi canlının şekli biraz manidar.
- Penis istiridyesi
- Deniztarağı
- Geoduck
- Deniz hıyarı
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