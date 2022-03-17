  • Anasayfa
  • Bilim
  • Bu Hayvanların İsimlerini Bilebilir misin? [TEST]

Bu Dünyadan Değilmiş Gibi Görünen Bu Hayvanların İsimlerini Bilebilir misin? [TEST]

18 dk okuma süresi
4
2
0
0
0
Çoğuna belgesellerde bile rastlanamayan bu hayvanların hepsi de alışılagelmişin dışında. Bakalım en azından birkaç tanesinin türünü bilebilecek misin?

Açıkçası bu 15 hayvanın tamamının türünü bilmek imkansıza yakın, tabii bir zoolog değilsen. Bu yüzden amaç, eğlenirken öğrenmek.

Testi çözerken ilginç hayvanları görmekle kalmayp onlar hakkında kısa ve öz bilgiler de edineceksin. Hazırsan başlayalım...

1. 500 kg civarındaki ağırlığıyla karada yaşayan en büyük etçil olan bu hayvanın türü ne olabilir?

ilginç hayvanlar

  • Leopon
  • Jaglion
  • Liger
  • Tigor

CEVAP

2. "Tardigrad" olarak da bilinen bu minik canlının Türkçe ismi nedir?

su ayısı

  • Su ayısı
  • Su kurdu
  • Su kirpisi
  • Su koyunu

CEVAP

3. Bir diğer ismi "narval" olan bu canlı, denizin tek boynuzlu atları olarak bilinirler.

değişik hayvanlar

  • Deniz unicornu
  • Oklu yunus
  • Deniz gergedanı
  • Oklu fok

CEVAP

4. Doğu Avustralya ve Tazmanya Adası'na özgü, gagalı bir yarı-deniz memelisidir.

az bilinen hayvanlar

  • Ördek gagalı kunduz
  • Kaşık gagalı samur
  • Ornitorenk
  • Armadillo

CEVAP

5. Bir pokemonu andıran bu sevimli su canlısının türü nedir?

değişik hayvanlar

  • Aksolotl
  • Japon semenderi
  • Pembe geko
  • Körfez muturu

CEVAP

6. "Dugong" olarak da bilinen bu deniz memelisi, Hint Okyanusu ve Kızıldeniz'in yanı sıra Doğu Afrika ve Güneydoğu Asya kıyılarında, Avustralya'nın kuzey ve Hindistan'ın batı sahillerinde yaşamını sürdürür.

farklı hayvanlar

  • İnek balığı
  • Deniz ineği
  • Su ineği
  • İnek foku

CEVAP

7. Zürafa ve zebra melezi gibi görünen bu tür nedir?

nadir hayvanlar

  • Pika
  • Okapi
  • Kapibara
  • Pangolin

CEVAP

8. Görünümü oldukça ilginç olan bu canlı, yapılan bir ankette dünyanın en çirkin hayvanı seçilmişti.

çirkin hayvanlar

  • Çamurbalığı
  • Damlabalığı
  • Peltebalığı
  • Jölebalığı

CEVAP

9. Domuza benzeyen, burunlarının kavrama özelliği olan ve otlanarak beslenen büyük memelilerden biri.

hayvanlar

  • Karıncayiyen
  • Vombat
  • Sığın
  • Tapir

CEVAP

10. Köpekgiller familyasından, Güney Amerika'nın en büyük yaban köpeğidir. Peki ismi nedir?

köpek cinsleri

  • Yeleli kurt
  • Yeleli tilki
  • Yeleli çakal
  • Yeleli dingo

CEVAP

11. Geniş burunları ile dikkat çeken bu tür, soyu yok olma tehlikesi altında bulunan bir canlıdır.

tuhaf hayvanlar

  • Fil geyiği
  • Sayga antilobu
  • Tibet impalası
  • Gerenuk

CEVAP

12. Afrika'nın tropikal doğu bölgesinde, Sudan'dan Zambiya'ya kadar büyük bataklıklarda yaşayan ilginç bir kuş türü.

ilginç kuşlar

  • Kürek gagalı flamingo
  • Miğfer gagalı kakadu
  • Pabuç gagalı leylek
  • Kaşık gagalı pelikan

CEVAP

13. Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki kıyılarda ve adalarda yaşan bu kuşa pek hoş bir isim verilmemiş ne yazık ki.

kuş türleri

  • Mavi ayaklı sümsük kuşu
  • Mor ayaklı angut kuşu
  • Eflatun ayaklı pörtlek kuşu
  • Turkuaz ayaklı andaval kuşu

CEVAP

14. Türünün tükenmiş olduğuna inanılıyordu ancak 19'uncu yüzyılda Japonya sularında görülmüştür. 2007 yılında da yine Japonya'da rastlanmıştır.

balık türleri

  • Çatal dişli köpek balığı
  • Fırfırlı yılan balığı
  • Fırfırlı köpek balığı
  • Çatal dişli yılan balığı

CEVAP

15. "Panopea generosa" olarak da bilinen bu istiridyemsi canlının şekli biraz manidar.

penis canlı

  • Penis istiridyesi
  • Deniztarağı
  • Geoduck
  • Deniz hıyarı

CEVAP
İLGİLİ HABER

Görünce 'Bu Hayvan Böyle miymiş?' Diyeceğiniz Yakın Çekim 20 Fotoğraf
4
2
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
4
2
0
0
0
En Güncel Haberler