Tarihe “dünyanın ilk bilgisayar virüsü” olarak geçen Elk Cloner, 15 yaşındaki bir çocuk tarafından şaka amaçlı oluşturulup milyonlara ulaşmıştı!

Rich Skrenta adlı lise öğrencisi, arkadaşlarına ve tanıdıklarına, yazılım yeteneklerini kullanarak bir şaka yapmak istedi.

Kodlarını değiştirdiği disketleri verdiği herkesin ekranında bir şiir belirecekti ve diğer disketlere de kopyalanacaktı. Bakın sonra neler oldu…

Virüsü oluşturan kişi yalnızca 15 yaşındaydı.

1980’li yıllarda haylaz bir genç olan Rich Skrenta, henüz lise öğrencisiyken amatör bir şekilde programlamayla uğraşıyordu. Bilgisayar oyunu disklerindeki kodları değiştirerek arkadaşlarına bir şaka yapmayı planlamıştı.

Skrenta, Apple bilgisayarıyla oluşturduğu kodu disketlere yükledi. Depolanan virüs, kullanıcı bir bilgisayarı virüslü disketle başlattığında tüm disketlere kopyalanacaktı. Skrenta bunu, okuldaki arkadaşları ile tanıdıklarına dağıttı.

Virüs çokça kopyalandı.

O dönemlerde bilgisayarlarda çift disket sürücüsü vardı ve disketler genellikle insanlar arasında paylaşılıyordu. Bu yüzden virüs çok defa kopyalandı ve milyonlarca Apple sistemine yayıldı.

Virüs bulaşmış bir bilgisayar her 50. kez başlatıldığında ise Skrenta'nın yazdığı şu şiir görüntüleniyordu:

"Elk Cloner: Kişiliğe sahip program

Tüm disklerinize girecek

Çiplerinize sızacak

Evet bu Cloner!

Tutkal gibi sana yapışacak

Ram'i de değiştirecek"

Bilgisayar tarihindeki ilk virüs oldu.

Elk Cloner, başta kullanıcıları paniğe sokan bir virüs olsa da çok zararlı değildi ve önüne geçmesi çok zor olmadı ancak tarihteki ilk bilgisayar virüsüydü. Skrenta, 2007 yılında verdiği röportajda şunları söyledi:

"Sanırım bununla tanınmak ile hiçbir şeyle tanınmamak arasında seçim yapmak zorunda kalsaydım, bununla tanınmayı seçerdim.”

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