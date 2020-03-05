İlk Bölümüyle Büyük Beğeni Toplayan Öğretmen Dizisine Sosyal Medyadan Gelen İlk Tepkiler

1 dk okuma süresi
17
3
2
1
0
Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konulardan birisi ilk bölümü yayınlanan Öğretmen dizisi oldu. Bizler de sizlere dizi hakkında sosyal medya platformlarında paylaşılan gönderileri derledik.

Yayınlandığı ilk bölümüyle ülke genelinde büyük beğeni toplayan Öğretmen dizisi, sosyal medyanın da gündeminde. Twitter’da Türkiye gündemleri arasında ilk sıraya kadar çıkan Öğretmen, özellikle beyin yakan hikayesiyle daha çok konuşulacak gibi duruyor.

3 Nen A Kumi: Ima kara Mina-san wa (Mr. Hiiragi’s Homeroom) adlı Japon dizisinden uyarlanan dizi, yayınlanan ilk bölümüyle önümüzdeki bölümler için büyük bir beklenti oluşturdu. 

öğretmen

İlker Kaleli, Ceren Moray gibi oyuncuların yer aldığı dizi, hikayesi dışında oyuncu kalitesiyle de beğenildi. İlker Kaleli’nin canlandırdığı bir öğretmenin etrafında geçen dizi, bilinmezliklere son derece açık bir hikaye olgusuyla bizleri başbaşa bıraktı. İzleyicilerin her bölümde sayısız teori üretebileceği dizi, sosyal medyada da sayısız yorum aldı. 
İLGİLİ HABER

La Casa De Papel’in 4. Kısım Yayın Tarihi Açıklandı

Diziyi izledikten sonra duygu ve düşüncelerini paylaşmak isteyen binlerce kişi, Twitter gibi sosyal medya platformlarına koştular. Öğretmen dizisinin ilk bölümünün ardından sosyal medyada karşımıza çıkan bazı paylaşımları sizler için derledik. İşte karşınızda Öğretmen dizisine gelen ve izlemeyenlerde dahi beklenti oluşmasına sebep olacak paylaşımlar:
17
3
2
1
0
Emoji İle Tepki Ver
17
3
2
1
0
En Güncel Haberler