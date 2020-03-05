Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konulardan birisi ilk bölümü yayınlanan Öğretmen dizisi oldu. Bizler de sizlere dizi hakkında sosyal medya platformlarında paylaşılan gönderileri derledik.

Yayınlandığı ilk bölümüyle ülke genelinde büyük beğeni toplayan Öğretmen dizisi, sosyal medyanın da gündeminde. Twitter’da Türkiye gündemleri arasında ilk sıraya kadar çıkan Öğretmen, özellikle beyin yakan hikayesiyle daha çok konuşulacak gibi duruyor.

3 Nen A Kumi: Ima kara Mina-san wa (Mr. Hiiragi’s Homeroom) adlı Japon dizisinden uyarlanan dizi, yayınlanan ilk bölümüyle önümüzdeki bölümler için büyük bir beklenti oluşturdu.

İlker Kaleli, Ceren Moray gibi oyuncuların yer aldığı dizi, hikayesi dışında oyuncu kalitesiyle de beğenildi. İlker Kaleli’nin canlandırdığı bir öğretmenin etrafında geçen dizi, bilinmezliklere son derece açık bir hikaye olgusuyla bizleri başbaşa bıraktı. İzleyicilerin her bölümde sayısız teori üretebileceği dizi, sosyal medyada da sayısız yorum aldı.

Diziyi izledikten sonra duygu ve düşüncelerini paylaşmak isteyen binlerce kişi, Twitter gibi sosyal medya platformlarına koştular. Öğretmen dizisinin ilk bölümünün ardından sosyal medyada karşımıza çıkan bazı paylaşımları sizler için derledik. İşte karşınızda Öğretmen dizisine gelen ve izlemeyenlerde dahi beklenti oluşmasına sebep olacak paylaşımlar: