Dünyanın İlk Elektrikli Yük Gemisi Denize İniyor

Japonya, dünyanın ilk elektrikli tankeri olacak Asahi Tanker'i bu ay bitmeden denize indireceğini açıkladı. Peki elektrikli tanker neler sunuyor ve çevrecilik açısından neler vadediyor?

Tüm dünya fosil yakıta veda etmeye devam ederken, bu değişim yalnızca karada yaşanmıyor. Bugüne kadar denizde de bu konuda pek çok ilke imza atılmışken, Japonya’dan bu ilklerin arasına katılan bir haber daha geldi. 2050 yılına kadar sıfır emisyona ulaşmayı hedefleyen Japonya, dünyanın ilk elektrikli tankerini suya indireceğini açıkladı.

Asahi Tanker ismiyle denizle kavuşacak olan tanker, denizlerde diğer gemilere yakıt ikmali sağlamakla yükümlü olacak. Havaya karbon salmamakla övünen bir karbon yakıt tankeri olması itibarıyla bir yandan garip bir çelişki içinde olsa da tanker, gelecek için önemli bir adım olacak. Peki elektrikli motordan gücünü alacak olan tanker, başka hangi özelliklere sahip olacak?

100 kilometrelik menzil, 1 milyon litre yakıt kapasitesi

Tanker, 62 metre uzunluğunda olacak ve toplam 3.480 kWh’lık, yani günümüz elektrikli araçlarından 100 kat daha fazla güç üretecek lityum iyon bataryalarla çalışacak. Bu bataryalar, tankere saatte 10 knot hızla seyir halinde yaklaşık 100 kilometrelik menzil sunacak. Tanker, 1 milyon litre gemi yakıtı taşıyabilecek.

Gemi, Tokyo Electric Power tarafından Kawasaki’nin ana endüstriyel bölgesine inşa edilen şarj noktasından şarj edilecek. Elektrikli tanker üretmenin maliyeti de haliyle standart tankerlere göre daha fazla olacak. 750 milyon yen (yaklaşık 6 milyon dolar) olan standart tankerlerin maliyeti, Asahi Tanker için 1,2 milyar yen (yaklaşık 9,3 milyon dolar) olacak.