İlk Kez Bir Kadın, Tedavi ile HIV Virüsünden Kurtuldu

Bilim insanları, lösemi tedavisi için kök hücre tedavisi alan bir kadının HIV virüsünden tamamen kurtulduğunu açıkladı. Kadının iyileşmesi, HIV hastaları arasında oldukça nadir olsa da; yapılan hücre nakli, HIV araştırmalarının geleceği için önem taşıyor.

İnsan bağışıklık sisteminin çökmesine yol açarak pek çok insanın hayatını kaybetmesine neden olan HIV virüsüne karşı günümüzde halen bir aşı geliştirilebilmiş değil. Bugüne kadar geliştirilen tedaviler, virüsün ve yol açtığı hastalık AIDS’in kontrol altında tutulmasını sağlıyor olsa da virüs, bu tedavilerle vücuttan tamamen atılamıyor.

Öte yandan tıp dünyası, HIV tedavisinde büyük ilerlemelere sahne oldu. Bugünse Kaliforniya bilim insanları, dünyada bir ilk niteliği taşıyan haberi duyurdu. Üniversiteye bağlı David Geffen Tıp Okulu’ndaki bilim insanları, ilk kez bir kadının tedavi sayesinde tamamen iyileştiğini duyurdular. Daha önce HIV tedavisiyle iyileşen sayılı kişilerin hepsi erkek idi.

Kök hücre tedavisi, HIV'nin etkisini yitirmesini sağladı:

Başarının ardındaki bilim insanları, tedavi edilen kadının lösemi tedavisi için kök hücre nakline ihtiyaç duyan HIV’li bir birey olduğunu açıkladı. Kadının hem kanser hem de potansiyel olarak HIV’sini tedavi etmek için hem genetik hem de HIV’ye dirençli mutasyona sahip bir eşleşme bulmakta zorlanacağı belirtilirken, bunun doğal ama nadir bir mutasyon olduğu ifade edildi. Fakat doktorlar, bu eşleşmenin gerçeğe dönmesini sağladı.

Dr. Yvonne J. Bryson liderliğindeki ekip, haplo-kord kök hücre naklini gerçekleştirdi. Bu tedavi yönteminde hastalara kanseri savuşturabilecek kök hücreler içeren göbek kordonu kanı veriliyordu. Bununla birlikte ekip, kadının bağışıklık sistemiyle güçlü bir şekilde eşleşen bir tedavi oluşturulması için hem bebek hem de yetişkin donörden kan kullandı.

Tedavi, esasen kadının bağışıklık sisteminin öldürülmesi, ardından yeni bağışıklık sistemini oluşturmaktan oluşuyordu. Haplo-kord kök hücre nakli, tedavi uygulandıktan sonra lösemiyi dört yıldan fazla bir süre ve HIV’yi üç yıl boyunca remisyonda tutmayı, yani hastalığın aktif olmamasını sağlamayı başardı.

Öte yandan ABD Başkanı’nın Baş Tıbbi Danışmanı Anthony Fauci, bu gelişme hakkında önemli bir açıklama yaptı. Fauci, bu tedavinin 36 milyon HIV’lıya uygulanamayacağını, hastanın halihazırda kök hücre tedavisi gerektiren bir hastalığa sahip olduğunu belirtti. Öyle ki haplo-kord kök hücre tedavisi, ABD’de her yıl yalnızca ortalama 50 kişiye uygulanabiliyor. Yine de Fauci’ye göre bu tedavi, HIV araştırmaları için bir rehber niteliği görebilir.