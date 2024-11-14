Twitter’da yani X’te bir dönem biliyorsunuz ki 140 karakteri sınırı vardı ve düşüncelerimizi kısa ifade etmek için kelimeleri nereden kırpacağımızı bilemiyorduk. Peki neden böyle bir karakter sınırı vardı?

Uzun zaman önce 280 karaktere izin verilse de bir dönem 140’tan öteye geçememizin arkasında bir neden vardı.

O zaman kısa bir X tarihi yapalım.

Twitter’ın SMS sistemine dayanan karakter stratejisi vardı.

Twitter’ın başlangıcında bir amacı vardı, o da mikroblog platform olmak. Jack Dorsey, Biz Stone ve Evan Williams Twitter’ı kurmuştu ve niyetleri kullanıcıların kısa, öz ve etkili mesajlar paylaşmasıydı.

Twitter’ın asıl çıkış noktası ise SMS sistemi. 2000’lerin ortalarında SMS iletilerinin sınırı 160 karakterdi ve bu sınırlama Twitter'ın karakter politikasına ilham vermişti.

160 karakterlik SMS sınırının 20 karakteri kullanıcı adı bilgilerine ayrıldığından, geriye sadece 140 karakter kalıyordu. Twitter’ın kurucuları, kullanıcıların düşüncelerini bu sınır içinde ifade etmelerini sağlamayı hedefledi ve bu sınırın yaratıcılığı teşvik edeceğini düşündü.

Kendine has bir kültürü oldu.

Günümüz sosyal medyasında özlü ve kısa anlatım tarzının temeli Twitter ile atılmış olurken kullanıcılar kısa cümlelerle akılda kalıcı ve vurucu ifadeler kullanmayı öğrendi. Sınır aslında bir nevi yaratıcılığı ön plana çıkarmaya başladı.

Sonuçta, kelimelerle oyun oynamak ve kısa ama çarpıcı ifadeler geliştirmek Twitter’ın kendine has bir kültür oluşturmasına yol açtı.

Uzun blog yazılarının popüler olduğu dönemde Twitter’ın bu akımı dikkat çekti evet ve içeriklerin daha net ve hızlı tüketilebilir olmasını sağladı.

Artık karakter sınırını genişletme zamanı gelmişti.

Bazıları tabii ki bu karakter sınırının daha fazla olmasını istiyordu. Twitter politikasını değiştirdi ve 2017’de 140 karakter sınırını 2 katına çıkararak 280’e yükseltti.

Ama değişmeyen bir şey vardı. Kullanıcılar kısa ve öz anlatım biçimini çok fazla değiştirmedi. Büyük bir kısmı hâlâ kısa ifadeler kullanmaya devam etti.

Peki siz 280 karakteri dolu dolu kullanıyor musunuz yoksa eski sistemden devam mı?

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