Togg'un Euro NCAP testine girmesi için halen birkaç yıl bekleyecekken en büyük sağlamlık testleri, gerçek hayattaki kazalarda görülüyor. En sağlam araçları üretmesiyle bilinen Volvo ile Togg T10X'in karıştığı bir kaza da bu nedenle sosyal medyada gündem oldu.

Nisan ayının sonunda teslimatlarına başlanılan Togg, 2 Haziran tarihli ODMD verilerine göre mayıs ayına kadar 306 vatandaşa teslim edildi. Togg yollara çıkmışken alıcılarının karıştığı neredeyse her kaza da sosyal medyanın gündemine geliyor.

Son gelen kaza görüntüleri ise iddiaya göre Togg ve Volvo marka bir aracı içeriyor. Kısa sürede yüz binlerce kişiye ulaşan görüntülerden yola çıkıldığında Volvo’nun Togg’a yandan çarptığı, bu nedenle ön kaportasının hasar aldığı görülüyor.

Togg ve Volvo’nun kazasına ait görüntüler:

Volvo’nun yandan çarptığı Togg'un gövdesinde nispeten az sayılabilecek bir hasar görülebiliyor. Aracın gövdesinin çarpmanın etkisiyle birlikte içine göçtüğü görülebiliyor. Bu, günümüzde pek çok arabada normal bir durumken bu sayede darbenin aracın içine ve yolcularına vereceği zarar olabildiğince az seviyeye düşürülüyor.

Videonun son karesinde Volvo'nun yol tabelasına çarptığı da görülüyor.

Kazanın yaşandığı anlara dair görüntüler bulunmuyor. Ayrıca Togg’un lastiklerinde gördüğümüz hasarın ardından aracın süspansiyon ve yürüyen aksamlarının durumu da merak ediliyor.

Togg, henüz Euro NCAP kaza testine girmedi. Zira aracın bu teste girmesi için önce Avrupa’da satışa çıkması gerekiyor.

Kazaya sosyal medyadan gelen tepkiler: