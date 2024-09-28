Sosyal medyada veya herhangi bir yerde ineklerin kolaylıkla merdiven çıkabildiğini ancak o çıktıkları merdivenlerden bir türlü aşağı inemediklerini görmüş veya duymuşsunuzdur. Peki bunun sebebi nedir?

Aslında ilk etapta kulağa oldukça mantıksız geliyor öyle değil mi? Bir hayvan merdiveni çıkabiliyor ancak inemiyor.

Gelin, bunun sebeplerine bakalım.

İnekler için bir merdivenden yukarı çıkmak, aşağı inmekten çok daha kolaydır.

Bunun sebebi, merdiven çıkarken vücutlarının ön kısmını daha iyi kontrol edebilmeleridir. Ayrıca bu hayvanlar, ileriye bakabilirler. Bu da bir merdivenden yukarı çıkmayı, aşağı inmekten daha az stresli hâle getirir.

İnekler, insanlara oranla çok daha ağır canlılardır. Bu nedenle merdivenlerden aşağı inerken ağırlıklarını bacakları üzerinde düzgün bir şekilde dengelemeleri çok zordur. Yine bu hayvanlar, ön ve arka bacakları arasındaki hareketleri koordine etmekte iyi değildir.

Merdivenler de insan boyutlarına göre tasarlanmıştır ve inekler, merdiven eğimlerinin açısı sebebiyle özellikle iniş hareketinde çok zorlanırlar. Ayrıca ineklerin kemik yapısı da insanlardan farklıdır.

O yüzden bizimki gibi istedikleri zaman hareket etmeleri mümkün değildir.

Ayrıca uzmanlara göre bu hayvanların bazılarında, aşağı inme korkusu vardır ve bu durum, içgüdüseldir. Tüm bunların yanı sıra “İnekler, hiçbir şekilde merdivenlerden aşağı inemez” şeklinde bir yargıya varmak da doğru değildir.

Eğer onlara gerekli eğitimi verirseniz, zor da olsa merdivenlerden inmelerini sağlayabilirsiniz. Ancak bunu gönüllü yapmadıklarının altını çizelim. Onlar bu davranıştan mümkün olduğunca kaçınmak isterler çünkü evrimsel olarak bu dik yamaçlara ve alışık olmadıkları bacak hareketlerine hazır değillerdir.

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