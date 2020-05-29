Infinix Hot 9 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Çinli teknoloji şirketi Transsion’ın 2011 yılında Fransız Sagem Wireless firmasını satın almasının ardından Hong Kong’da kurulan akıllı telefon üreticisi Infinix, Hindistan’da düzenlediği lansmanda yeni modelleri Hot 9 ve Hot 9 Pro’yu tanıttı.
Akıllı telefonlarını Fransa’da tasarlayan Infinix, Hot 9 serisi ile dünyanın en büyük mobil pazarlarından biri olan Hindistan’daki hareket alanını artırmayı umuyor. Peki, Hong Kong merkezli firmanın yeni yakışıklıları kullanıcılara neler vadediyor? İşte Hot 9 ve Hot 9 Pro’nun özellikleri.
Infinix Hot 9 ve Hot 9 Pro tasarımı
Hem Hot 9 hem de Hot 9 Pro, 720 x 1600 piksel çözünürlüğe ve 20:9 en boy oranına sahip 6,6 inç IPS LCD ekranlarla geliyor. Panelin sol-üst tarafındaki delikte 8 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor. Hot 9’un arkasında 13 megapiksel, Hot 9 Pro’nun arkasında ise 48 megapiksellik ana kamera bulunuyor. Bu sensörlere ise 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.
Her iki cihaz da, MediaTek Helio P22 yonga seti tarafından destekleniyor. Grafik işlemci olarak PowerVR GE8320’yi kullanan telefonlar, 4 GB RAM ve microSD kart ile 256 GB’a kadar yükseltilebilen 64 GB dahili depolama alanı ile geliyor. 10W hızlı şarj destekli 5.000mAh bataryadan beslenen Infinix Hot 9 serisi, son derece iddialı bir pil ömrü vadediyor.
Hot 9 Pro modelinde, 48 megapiksellik ana kamera bulunuyor
Infinix Hot 9 ve Hot 9 Pro fiyatı
Infinix Hot 9 serisi, mavi ve mor renklerde satışa sunulacak. Hot 9, 112 dolar (763 TL), Hot 9 Pro ise 125 dolar (852 TL) fiyat etiketi ile 5 Haziran itibarıyla raflardaki yerini alacak. Kutusundan Android 10 tabanlı XOS 6.0 arayüzü ile çıkacak olan Hot 9 serisinin teknik özelliklerine aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz.
Infinix Hot 9 özellikleri
- Ekran: 6.6 inç IPS LCD (720 x 1600 piksel, 20: 9 en boy oranı, 266 ppi)
- Boyut: 165 mm x 76.8 mm x 8.7 mm
- Ağırlık: 185g
- Batarya: 5.000mAh (10W hızlı şarj)
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB (microSD kart ile 256 GB'a kadar genişletilebilir)
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11, b/g/n, Bluetooth 5.0, microUSB 2.0, 3.5 mm kulaklık jakı
Infinix Hot 9 Pro özellikleri
- Ekran: 6.6 inç IPS LCD (720 x 1600 piksel, 20: 9 en boy oranı, 266 ppi)
- Boyut: 165 mm x 76.8 mm x 8.7 mm
- Ağırlık: 185g
- Batarya: 5.000mAh (10W hızlı şarj)
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB (microSD kart ile 256 GB'a kadar genişletilebilir)
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11, b/g/n, Bluetooth 5.0, microUSB 2.0, 3.5 mm kulaklık jakı