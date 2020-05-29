Infinix Hot 9 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi Infinix, Hot 9 ve Hot 9 Pro adındaki yeni modellerini tanıttı. Hindistan’da resmiyet kazanan cihazlar, sol üst köşede 8 megapiksel selfie kamerasının yer aldığı 6,6 inçlik delikli ekranlarla geliyor.

Çinli teknoloji şirketi Transsion’ın 2011 yılında Fransız Sagem Wireless firmasını satın almasının ardından Hong Kong’da kurulan akıllı telefon üreticisi Infinix, Hindistan’da düzenlediği lansmanda yeni modelleri Hot 9 ve Hot 9 Pro’yu tanıttı.

Akıllı telefonlarını Fransa’da tasarlayan Infinix, Hot 9 serisi ile dünyanın en büyük mobil pazarlarından biri olan Hindistan’daki hareket alanını artırmayı umuyor. Peki, Hong Kong merkezli firmanın yeni yakışıklıları kullanıcılara neler vadediyor? İşte Hot 9 ve Hot 9 Pro’nun özellikleri.

Infinix Hot 9 ve Hot 9 Pro tasarımı

Hem Hot 9 hem de Hot 9 Pro, 720 x 1600 piksel çözünürlüğe ve 20:9 en boy oranına sahip 6,6 inç IPS LCD ekranlarla geliyor. Panelin sol-üst tarafındaki delikte 8 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor. Hot 9’un arkasında 13 megapiksel, Hot 9 Pro’nun arkasında ise 48 megapiksellik ana kamera bulunuyor. Bu sensörlere ise 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.

Her iki cihaz da, MediaTek Helio P22 yonga seti tarafından destekleniyor. Grafik işlemci olarak PowerVR GE8320’yi kullanan telefonlar, 4 GB RAM ve microSD kart ile 256 GB’a kadar yükseltilebilen 64 GB dahili depolama alanı ile geliyor. 10W hızlı şarj destekli 5.000mAh bataryadan beslenen Infinix Hot 9 serisi, son derece iddialı bir pil ömrü vadediyor.

Hot 9 Pro modelinde, 48 megapiksellik ana kamera bulunuyor

Infinix Hot 9 ve Hot 9 Pro fiyatı

Infinix Hot 9 serisi, mavi ve mor renklerde satışa sunulacak. Hot 9, 112 dolar (763 TL), Hot 9 Pro ise 125 dolar (852 TL) fiyat etiketi ile 5 Haziran itibarıyla raflardaki yerini alacak. Kutusundan Android 10 tabanlı XOS 6.0 arayüzü ile çıkacak olan Hot 9 serisinin teknik özelliklerine aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz.

Infinix Hot 9 özellikleri

Ekran: 6.6 inç IPS LCD (720 x 1600 piksel, 20: 9 en boy oranı, 266 ppi)

6.6 inç IPS LCD (720 x 1600 piksel, 20: 9 en boy oranı, 266 ppi) Boyut: 165 mm x 76.8 mm x 8.7 mm

165 mm x 76.8 mm x 8.7 mm Ağırlık: 185g

185g Batarya: 5.000mAh (10W hızlı şarj)

5.000mAh (10W hızlı şarj) Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP + 2 MP RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB (microSD kart ile 256 GB'a kadar genişletilebilir)

64 GB (microSD kart ile 256 GB'a kadar genişletilebilir) İşlemci: MediaTek Helio P22

MediaTek Helio P22 Bağlantı: Wi-Fi 802.11, b/g/n, Bluetooth 5.0, microUSB 2.0, 3.5 mm kulaklık jakı

Infinix Hot 9 Pro özellikleri