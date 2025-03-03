Infinix, MWC 2025'te güneş enerjisiyle şarj olan bir konsept telefon sergilemeye başladı. Ayrıca herhangi bir telefonu güneş enerjisi kullanarak şarj edebilen bir kılıf da gösterildi.

3-6 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Mobile World Congress (MWC) 2025, bugün itibarıyla başlıyor. Etkinliğin başlamasıyla birçok farklı şirketten mobil teknolojiler duyurulduğunu görüyoruz. Tabii ki konsept cihazlar da etkinlikte gösteriliyor.

Ülkemizde de faaliyet gösteren Infinix, MWC kapsamında yepyeni bir telefon konsepti tanıttı. Bu telefon SolarEnergy-Reversing ismi verilen bir teknoloji sayesinde telefonunuzu kabloyla şarja takma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Güneş enerjisiyle şarj olan telefon

Yukarıda gördüğünüz telefonun arka kısmına bir güneş paneli yerleştirilmiş. Bu panel, cihazın güneş ışığını kullanarak şarj olmasını sağlıyor. Ayrıca şirket, yine bir konsept olarak güneş enerjisiyle telefonları şarj edebilen bir telefon kılıfı da tanıttı.

Cihazın panelinde günümüzde bazı cihazlarda gördüğümüz perovskit güneş hücreleri kullanılıyor. Bu hücrelerin üretimi, geleneksel silikon hücrelerden çok daha ucuz. Aynı zamanda ince olmasıyla tasarım konusunda da avantaj sağlıyor. Panel, gelen ısıyı yönetirken gücü maksimum düzeyde tutmaya çalışmak. Infinix, teknolojinin 2W’a kadar şarj sağlayabildiğini ifade etmiş.

Kılıf da telefon kadar dikkat çekici. Öyle ki bu kılıf, cihazlarınıza takılıp güneş enerjisi yoluyla onları şarj edebilecek. Bunu da yan tarafına eklenen birkaç küçük bağlantı noktasıyla yapacak. Elektrik kesintisi veya şarj imkânınızın olmadığı durumlarda bu tarz bir kılıf bulundurmak kullanıcı için çok yararlı olacaktır.

Infinix, bu ürünlerin ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadı. Yine de bu duyurular, gelecekte güneş enerjili cihazların hayatımızda oldukça yaygın olabileceğinin bir göstergesi.