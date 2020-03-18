İnsan Dokusunun Yerini Alabilecek Nano Malzeme Geliştirildi

İsveçli bilim insanları, insan dokusu yerine kullanılabilecek yeni bir nano malzeme geliştirdiler. Dokular yerine kullanılabilen nano malzeme pleksiglas ile aynı maddeden üretildi.

İsveç’te bulunan Chalmers Üniversitesi’nden araştırmacılar toksik sonuçlar doğurmayan yeni bir nano malzeme geliştirdiklerini açıkladılar. Araştırmacılar, geliştirdikleri nano malzemenin insan tedavisinin birçok alanında kullanılabileceğini söylüyorlar.

Geliştirilen yeni malzemenin araştırmacılarından Annand Rajasekharan açıklamasında, malzemenin çok yumuşak ve son derece esnek olduğunu belirtti. İnsan dokusunun yerini alabilecek nano malzemenin geliştirilmesi için yapılan çalışmanın sonuçları ACS Nano dergisinde yayınlanan makale ile duyuruldu. Araştırmacılar, yeni nano malzemenin pleksiglas ile aynı maddeden elde edildiğini ifade ettiler.

Bilim insanları, çalışmalarına yapay bir kemik oluşturma amacıyla başladılar. Ancak nano ölçeklerde yapılan çalışmada, eklemlerden protez burunlara kadar birçok yerde kıkırdağın yerini alabilecek plastik bir doku geliştirildi.

Araştırmacılardan Martin Andersson, kıkırdak dokusu yerine kullanılabileceğini söyleyerek kıkırdağın parçalandığı ve kemikler arası sürtünmenin olduğu acı verici hastalıklar potansiyel kullanımın mümkün olduğunu dile getirdi.

Bilim insanları, geliştirilen yeni yapay dokuyu antibakteriyel hale getirmek için bağışıklık sisteminde bulunan küçük proteinlerin kullanılabileceğini söylüyorlar. Antibakteriyel hale getirilen nano malzeme, bu şekilde sorunsuz bir şekilde ameliyatlarda kullanılabilecek.