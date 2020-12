İnsan Yapımı Nesnelerin Ağırlığı, Canlıların Ağırlığını Aştı

İsrailli bilim insanları, geleceğimiz için kritik bir önem arz eden bir araştırmaya imza attı. Araştırma kapsamında insan yapımı nesnelerin toplam ağırlığını tahmin eden uzmanlar, bu ağırlığın dünya üzerindeki tüm canlıların ağırlığını aştığını düşünüyorlar. Bilim insanları bu durumu, "İnsan Çağı" olarak isimlendiriyor.

İsrail'de hizmet vermekte olan Weizmann Bilim Enstitüsü, çarpıcı sonuçlara ulaştığı bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırma kapsamında dünya üzerindeki "insan yapımı" nesnelerin toplam ağırlığı ile dünya üzerindeki tüm canlıların ağırlığını kıyaslayan uzmanlar, insan yapımı nesnelerin toplam ağırlığının tüm canlıların ağırlığı toplamından fazla olduğu tahmininde bulundular. Yani canlılar olarak, ürettiğimiz nesnelerden daha hafif durumdayız.

Yapılan araştırmaya göre insan yapımı nesnelerin toplam ağırlığı, bir teratona ulaştı. Bu da an itibarıyla dünya üzerinde, 1 trilyon ton ağırlığında nesne olduğu anlamına geliyor. Bu nesneler tuğla, plastik, beton, cam gibi, aklınıza gelen her şey olabilir. Uzmanlara göre bir insan, her hafta ortalama olarak, kendi ağırlığı kadar nesne üretimi yapıyor. İşte tüm bu oranlamalar, nesnelerin ağırlığının korkutucu boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor.

İnsan yapımı nesnelerin ağırlığı, 20 yılda bir ikiye katlanıyor

Bilim insanları, insanların Dünya'ya olan etkisinin her zamankinden çok daha fazla olduğunu ifade ediyorlar. Bu bağlamda yeni bir ekolojik çağına girildiğini ifade eden uzmanlar, bu ekolojik çağa "Antroposen Çağı" (İnsan Çağı) diyorlar. İlk kez 1950'li yıllarda başladığına inanılan İnsan Çağı, yavaş yavaş zirveye doğru ulaşıyor gibi görünüyor. Bu çağın sonuysa, insanlığın sonunu getirebilecek kadar riskli. Çünkü insanlar, kendi yapımları nesneler için Dünya üzerinde yer açmak zorundalar. Bu noktada da heba edilen canlılar, ne yazık ki hayvanlar ile bitkiler oluyor.

Uzmanlar, elde ettikleri sonuçların sembolik olduğunu söylüyorlar. Yani yapılan araştırma, bizlere net sonuçlar sunmuyor. Ancak bilim insanlarına göre tüketim alışkanlıkları bu hızla devam ederse 2040 yılı, gezegenimizde 3 tereton ağırlığında nesne olacak. Bu da demek oluyor ki insanlar, yılda 30 gigaton (30 milyar ton) nesne üretecek. Yani bitkiler ve hayvanların yaşam alanı, son hızla azalmaya devam edecek.