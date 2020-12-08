Everest Dağı'nın Bilinenden Daha Yüksek Olduğu Açıklandı

Nepal tarafından yapılan açıklamalara göre Everest Dağı, yapılan son ölçümlere göre bilinenden 73 santimetre daha yüksek. Dağın toplam yüksekliği ise 8 bin 848 metre 86 santim.

Yegane yuvamız konumunda olan Dünya’nın en yüksek noktası olan Everest Dağı'nın yüksekliği ilk kez, günümüzden 66 yıl önce, 1954 yılında ölçülmüştü. O günden bu yana pek çok farklı ölçüm gerçekleştirildi ve Everest Dağı için en fazla kabul gören yükseklik 8 bin 848 metre oldu.

Asian News International tarafından aktarılan bilgilere göre Nepal Dışişleri Bakanı Pradeep Kumar Gyawali, yüksekliği yeniden ölçülen Everest Dağı'nın yeni azami yüksekliğinin 8 bin 848 metre 86 santim olduğunu duyurdu. Buna göre Everest Dağı’nın zirvesi, son yapılan ölçümlerden 73 santimetre daha yüksekte bulunuyor.

Everest Dağı'nın yeni yüksekliği: 8 bin 848 metre 86 santim

Everest Dağı’nın yüksekliğini hassas bir şekilde ölçmeyi hedefleyen Çinli bir araştırma ekibi, 7 Mayıs’ta zirveye ulaşmayı başarmıştı. Ekip, yüksekliği hassas bir şekilde ölçebilmek için GPS ile gravimetre gibi araçları da beraberlerinde götürmüşlerdi.

Söz konusu araştırma ekibi, Çin’in 1975 ve 2005’ten sonra Everest’in zirvesine gönderdiği üçüncü araştırma ekibi oldu. Daha önceki ölçümlerde dağın yüksekliği sırasıyla 8 bin 844 metre 43 santim ve 8 bin 848 metre 13 santim olarak ölçülmüştü. Bu arada Çin’in devam eden COVID-19 salgını nedeniyle mart ayından bu yana kendi sınırlarından Everest Dağı'na yapılan tırmanışları yasakladığını da belirtelim.